Del café licor al turrón de Jijona, los productos alicantinos que estarán protegidos en Australia

El tratado de libre comercio que han firmado la UE y Australia no sólo supondrá el ahorro de más de mil millones anuales en aranceles para las empresas de ambas zonas geográficas, también supondrá una oportunidad para algunos productos, que se fabrican al amparo de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas europeas. Unas figuras que hasta ahora no reconocían las leyes australianas, lo que permitía a los productores locales hacer sus propias versiones de vinos italianos o quesos griegos.

En el caso de España, son 34 los productos que se van a ver beneficiados por esta salvaguarda, entre ellos seis elaborados en la provincia de Alicante, según el listado que ha hecho público el propio Gobierno australiano, a la espera de que el acuerdo sea definitivamente ratificado.

La aplicación del acuerdo no será la misma para todos los productos europeos, ya que se han establecido varios grados de reconocimiento, para no perjudicar tampoco a los intereses del país austral. En el caso de las denominaciones prosecco y parmesano, podrán seguir utilizándose para los productos de este país, siempre que no se destinen a la exportación.

En otros casos, como el queso feta o la grappa, solo se permitirá para aquellos fabricantes que demuestren que ya estaban activos antes del acuerdo; y también hay productos para los que se establece un periodo de transición de entre cinco y diez años, para que los fabricantes australianos cambien su producción, como ocurre con el vinagre de Jerez.

Por último, la mayoría de indicaciones deben ser reconocidas inmediatamente, lo que significa que no podrán comercializarse productos con esta denominación que no procedan de Europa.

Dulces y bebidas

Es el caso de los productos alicantinos incluidos en la lista. Se trata, por una parte, del término Jijona y del "turrón de Alicante", dos marcas protegidas por la indicación geográfica correspondiente.

Pero, además, la lista también incluye las bebidas amparadas por la denominación de bebidas espirituosas de la provincia de Alicante y, en concreto, en anís paloma de Monforte del Cid; el aperitivo café, de Alcoy; el cantueso; y el herbero de la Sierra de Mariola.

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Más allá de Alicante, también se reconocerán las DO del pacharán de Navarra, el brandy de Jerez, el chinchón o el orujo de Galicia, entre otros licores. A ellos hay que añadir productos agroalimentarios como el azafrán de La Mancha, el pimentón de la Vera, el queso manchego, el jabugo o el jamón de Teruel.

Más exportaciones

La UE mantiene un balance comercial positivo con Australia en productos agroalimentarios, que alcanzó un valor de 2 300 millones de euros en 2024. El acuerdo eliminará los aranceles sobre las principales exportaciones de la UE, como los quesos, los preparados de carne, el vino y el vino espumoso, algunas frutas y hortalizas; así como los preparados, el chocolate y los artículos de confitería.

El acuerdo tiene en cuenta los intereses de los productores agrícolas de la UE. Para los sectores agrícolas sensibles como el de la carne de vacuno, ovino y caprino, el del azúcar, el de algunos productos lácteos y el del arroz, el acuerdo permitirá las importaciones procedentes de Australia con aranceles nulos o inferiores solo en cantidades limitadas, a través de unos contingentes arancelarios cuidadosamente calibrados.

Además, también incluye un mecanismo bilateral de salvaguarda que permite a la UE adoptar medidas para proteger los productos europeos sensibles, así como a sus productores, en el caso improbable de que un aumento de las importaciones procedentes de Australia cause un perjuicio al mercado de la UE.

Como nivel adicional de protección para los agricultores, el mecanismo bilateral de salvaguarda se pondrá en práctica en un reglamento autónomo de la UE que propiciará una protección rápida y eficaz en el caso improbable de un aumento imprevisto y perjudicial de las importaciones o de una disminución indebida de los precios para los productores de la UE.