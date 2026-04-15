Correos habilita 15 oficinas en Alicante para la regularización de inmigrantes

Correos habilitará 15 de sus oficinas en la provincia de Alicante para colaborar en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno, que arranca el próximo lunes. Una regularización que beneficiará a aquellas personas migrantes que hayan residido en España de forma ininterrumpida durante cinco meses antes del 1 de enero de 2026.

Ante el elevado número de solicitudes que se espera, el Ejecutivo ha puesto en marcha un dispositivo para aprovechar todos los recursos del estado, lo que incluye las oficinas del ente postal en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. De esta forma, en el caso de la provincia, se podrá presentar la solicitud en seis oficinas de la ciudad de Alicante; otras tres de Elche; y una en Benidorm, Elda, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig y Torrevieja.

El plazo será desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio. Para presentar la solicitud en Correos será imprescindible obtener previamente cita previa de forma telemática (desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060) desde el jueves 16 de abril. Una vez obtenida la cita, los interesados podrán hacer entrega de su solicitud y de la documentación exigida en las oficinas de Correos habilitadas.

Una oficina de Correos. / EP

Además del acceso a la cita previa, toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluyendo la documentación a presentar y los requisitos de los solicitantes, se podrá consultar también en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Migraciones y a través del número teléfono de Información Administración General del Estado 060.

Las oficinas Correos habilitadas para este proceso se han seleccionado en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones teniendo en cuenta las estimaciones de solicitudes y necesidades en materia de extranjería de cada provincia.

1.000 profesionales

En el proceso participarán en torno a 1.000 profesionales de Correos, tras haber recibido un programa de formación y capacitación, orientado a que las personas que participen cuenten con los conocimientos y habilitaciones necesarias para realizar las gestiones, incluida la representación del migrante para realizar la solicitud.

El proceso de regularización de inmigrantes se enmarca dentro de la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignada a Correos en la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio de 2025, que reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía. Con la prestación de estos servicios, la empresa postal contribuye a la cohesión territorial, económica y social a la sostenibilidad y al bienestar público, reforzando su misión pública.

La lista con las oficinas de la provincia que participan en el proceso es la siguiente:

Alicante:

-Arquitecto Morell

-Bono Guarner

-Asturias

-Alonso Cano

-Historiador Vicente Ramos

-Virgen del Rosario

Elche:

-Ps. de la Juventud

-Avenida de la Libertad

-Sucre

Alcoy:

-Pl. Emilio Sala

Elda:

-Menéndez Pelayo

Benidorm:

-Marqués de Comillas

Orihuela:

-Plaza nueva

Torrevieja:

-Caballero de Rodas