Los fabricantes de balizas de seguridad vial alertan de riesgos en la carretera por desinformación

Los principales fabricantes de balizas V16 en España, entre los que se encuentra la firma alcoyana Erum Vial, han emitido un manifiesto conjunto en el que denuncian las situaciones de riesgo añadido que se pueden producir en la carretera por la desinformación que rodea a estos dispositivos de seguridad vial. Las empresas denuncian que la mitad del parque móvil se encuentra en situación de ilegalidad por no portar la baliza, motivo por el que exigen, entre otras cuestiones, campañas de información rigurosas, claras y sostenidas en el tiempo, y que este dispositivo deje de ser un elemento de confrontación política.

El Grupo de Trabajo Sector V16 Conectada, conformado por las empresas: Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, destaca que en los últimos meses se ha producido un contexto de desinformación, mensajes no siempre coincidentes y falta de claridad para el ciudadano que está afectando a millones de conductores, dificultando la comprensión de sus obligaciones y de cómo actuar correctamente ante una emergencia en carretera.

La baliza V16 que fabrica la empresa Erum Vial. / HECTOR FUENTES

Esta situación, remarcan, no solo tiene implicaciones directas sobre la seguridad vial y la protección del consumidor, sino también sobre un sector industrial español que ha realizado importantes inversiones en innovación, producción, empleo y desarrollo tecnológico al amparo de un marco normativo definido. Preservar la confianza en ese marco, añaden, es también una cuestión de seguridad jurídica, competitividad y país.

Así, destacan que, pese a que desde el pasado 1 de enero todos los vehículos están obligados por ley a portar una V16 conectada, a día de hoy, más de la mitad del parque móvil español se encuentra en una situación de ilegalidad sin ser consciente de ello. Un reciente estudio de opinión muestra que millones de conductores desconocen qué baliza es válida conforme a la normativa, no saben cómo deben actuar ante una avería o siniestro, ni han recibido información clara y accesible por parte de las instituciones responsables. Para los fabricantes, la ausencia de campañas informativas efectivas y continuadas está provocando incertidumbre, errores en la toma de decisiones y, en última instancia, un riesgo innecesario para la seguridad vial.

Una baliza colocada en el techo de un vehículo. / PILAR CORTES

En este contexto de desinformación y falta de claridad, recientes informaciones sobre el incremento de atropellos durante la pasada Semana Santa, asociadas al uso de la baliza V16, ponen de relieve una problemática adicional que no puede ser ignorada. Estos hechos, indican las empresas, evidencian que se está produciendo un uso incorrecto de las comunicaciones asociadas a la solución, lo que compromete su eficacia como herramienta de seguridad vial.

Asimismo, la coexistencia de un elevado número de usuarios que aún no disponen de una baliza conectada, junto con la actual falta de información clara, puede derivar, según los fabricantes, en situaciones de riesgo añadido en carretera, incrementando la probabilidad de siniestros y agravando los datos de usuarios fallecidos o lesionados por atropello.

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La baliza V16 conectada es el resultado de un proceso normativo riguroso impulsado bajo gobiernos de distinto signo político, con el inicio del marco regulatorio en 2014 y su consolidación mediante los Reales Decretos 159/2021 y 1030/2022, y respaldado en el Parlamento Europeo por representantes de diferentes partidos. En este sentido, remarca el manifiesto, transformar una medida de seguridad vial, diseñada para salvar vidas, en un elemento de confrontación política resulta irresponsable. Para las empresas, la seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a intereses partidistas ni a debates que distorsionen su finalidad.

Obligaciones

También subrayan que resulta fundamental que exista una comunicación pública clara, homogénea y alineada con el marco normativo vigente, de forma que los conductores sepan con certeza qué dispositivo deben portar y cuáles son sus obligaciones reales. Esta claridad, añaden, es igualmente necesaria para aportar estabilidad a un sector empresarial español que genera empleo, actividad económica e inversión, y que necesita un entorno regulatorio previsible para seguir desarrollándose.

Por todo lo expuesto, los fabricantes reclaman campañas de información rigurosas, claras y sostenidas en el tiempo, un compromiso institucional firme y despolitizado con la seguridad vial, y claridad normativa y comunicativa en relación con las obligaciones de los conductores.