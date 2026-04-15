El Puerto de Alicante tratará 11.000 metros cúbicos de tierra para descontaminar los antiguos terrenos de Campsa

Más de 11.000 metros cúbicos. Ese es el volumen de tierra que tendrá que someterse a tratamiento para lograr la descontaminación de la zona del Puerto de Alicante en la que se situaban los depósitos de la antigua Campsa (después CLH y ahora Exolum). La actuación, que arrancó en junio del año pasado, ha entrado ahora en su fase decisiva con la separación del material que no está afectado del que sí lo está, antes de proceder a la extracción de los restos de hidrocarburos.

El caso se remonta a los años 70, cuando en las proximidades de la antigua estación de Murcia, hoy Casa Mediterráneo, se instalaron 30 depósitos que, posteriormente, en 1999, fueron trasladados a la pedanía de Bacarot. Con todo, fue en 2021 cuando se conocieron los resultados de unos análisis realizados a instancias de la Autoridad Portuaria sobre los 41.000 metros cuadrados distribuidos en dos parcelas sobre las que se asentaron los tanques.

Excavadoras trabajando en los terrenos antiguamente ocupados por los depósitos. / ALEX DOMINGUEZ

Dichas analíticas alertaron de la presencia de restos de hidrocarburos que suponían "un riesgo inadmisible para la salud". De ahí que la propia Autoridad Portuaria comunicara de inmediato el problema a Exolum, que en junio de 2024 presentó a la Conselleria de Medio Ambiente el proyecto de descontaminación voluntaria, que justo empezó a ejecutarse un año después.

Pues bien, transcurrido este tiempo, la actuación, que realiza Exolum, ha iniciado ahora su fase decisiva con la separación de las tierras contaminadas de las que no lo están. Según la información facilitada desde el puerto, las obras, consistentes en la excavación de los vasos, se están desarrollando en dos parcelas.

En la zona Este, en concreto, se prevé una excavación de 1.363 metros cúbicos, de los cuales 972 metros corresponden a material sin afección y 396 metros a material que requerirá de tratamiento. En la zona Oeste, por su parte, está previsto excavar un total de 25.606 metros cúbicos, de los cuales 14.792 metros cúbicos corresponden a material sin afección y 10.814 al que necesitará tratamiento. En conjunto, 11.210 metros cúbicos de tierra que tendrán que ser tratados para la eliminación de los restos de hidrocarburos.

Vista general de la zona en la que se desarrolla la actuación. / ALEX DOMINGUEZ

Las tierras no contaminadas se están situando de forma provisional en otra parcela, mientras que las que sí lo están serán sometidas, previa instalación de una capa impermeable para evitar filtraciones, a la técnica del "landfarming", que utiliza bacterias con las que se reducirá el contenido de hidrocarburos. Con todo, los operarios se han encontrado en el transcurso de los trabajos con estructuras de hormigón que tienen que deshacer para llegar a las partes contaminadas. Al final se rellenarán los vasos de excavación tanto con las tierras no afectadas procedentes del acopio temporal, como con las tierras tratadas, una vez alcanzados los valores objetivos.

Una vez finalice el conjunto de la operación, el hidrocarburo extraído mediante varias técnicas será derivado a un gestor autorizado. Tras esto, se volverá a analizar el conjunto del terreno y, si todo está correcto, se restablecerán las parcelas para su uso.

Compromiso

Desde la Autoridad Portuaria destacan que están demostrando con hechos su compromiso con la sostenibilidad, acometiendo la recuperación de suelos en antiguas zonas industriales. "Este plan no es una promesa, sino una actuación concreta que mejora el entorno portuario y garantiza su compatibilidad con los estándares ambientales actuales y futuros", enfatizan.

Y añaden que cada paso del plan cumple con rigurosos controles analíticos y técnicos, priorizando la optimización de recursos y la mínima afección ambiental. "Estas obras son una muestra de responsabilidad institucional: el Puerto de Alicante asume el reto de resolver afecciones ambientales heredadas, pero lo hace desde una visión moderna, eficiente y alineada con la economía circular y la regeneración sostenible del territorio", indican, añadiendo al respecto que, "a largo plazo, este proyecto contribuye no solo a la recuperación ambiental del área portuaria, sino también a la integración sostenible del puerto con la ciudad".