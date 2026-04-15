Las Tartas de Julita desembarca en Madrid y la semana que viene llega a Benidorm

Las Tartas de Julita impulsa su expansión a nivel nacional con el desembarco en Madrid con la apertura este jueves de su primera tienda en la capital, según informa la marca alicantina en un comunicado.

En concreto, el nuevo espacio de la firma creada por la empresaria Julia Sala está ubicado en la calle Válgame Dios, 6, en pleno corazón de Chueca, en lo que supone el establecimiento número 15 de la marca en España y el primero en la ciudad de Madrid, tras su llegada previa a Alcalá de Henares.

Expansión de la marca

La llegada a Madrid ciudad marca un punto de inflexión en el crecimiento de la marca, que actualmente cuenta con presencia en ciudades como Alicante, Elche, Murcia, Cartagena, Granada, Alcalá de Henares o Albacete, y que ya trabaja en nuevas aperturas inminentes como Benidorm (prevista para la próxima semana), además de Zaragoza y otros puntos del territorio nacional para probar sus más de 100 sabores de tarta de queso en rotación. Así, cuenta actualmente con seis tiendas propias y nueve bajo el modelo de franquicia.

Esta apertura en Madrid, que contará con actividades, música en directo y porciones de tartas a un precio reducido, consolida la expansión nacional de Las Tartas de Julita, que ha sabido mantener su esencia artesanal, con tartas elaboradas a diario en el obrador de cada tienda, mientras escala su modelo de franquicia a nuevas ciudades.