Calma tensa entre las aerolíneas tras doblarse el precio del combustible de aviación: "Es difícil predecir qué va a pasar más allá de cuatro semanas"

La crisis de combustible desatada a raíz de la guerra en Irán y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz está provocando que muchas aerolíneas, en pleno arranque de la temporada turística, se vean obligadas a trabajar con previsiones a corto plazo. EasyJet, ha explicado esta mañana en Palma su director general en el sur de Europa, Javier Gándara, solo puede asegurar estabilidad en los precios y en los niveles de ocupación de la compañía de aquí a cuatro semanas. En el actual contexto, ha explicado Gándara, predecir cómo se van a comportar los mercados y la disponibilidad de combustible se ha convertido en una tarea "difícil".

La volatilidad en los precios del crudo y el queroseno de aviación mantiene en alerta a gran parte de las compañías aéreas en España. EasyJet, al igual que explicaba la portavoz de Ryanair en una entrevista con este diario, tiene garantizado el consumo de un 70% de queroseno para los próximos seis meses a un precio fijo de alrededor de 700 dólares la tonelada métrica, en un momento en el que el combustible de aviación ha doblado su precio desde antes de la pandemia, situándose ya en los 1.500 dólares.

"Esta temporada de verano solo nos veremos afectados en ese 30% restante, lo que nos va a permitir no tener un incremento de costes muy grande y ver cómo podemos mitigar el impacto en los precios de los billetes", explica Gándara, quien, en sus declaraciones, no ha descartado que las tarifas puedan incrementarse en los próximos meses. Será en invierno, una vez tengan que volver al mercado a por queroseno de aviación, cuando, de no cesar el conflicto y de no reabrirse el estrecho, la compañía podría verse más afectada por los el encarecimiento del combustible.

En cuanto a las reservas de fuel, un tema que preocupa en el sector y que podría convertirse en un factor determinante para el precio de los billetes si se entra en un escenario de escasez, desde easyJet aseguran que monitorizan día a día dichas reservas manteniendo un contacto directo tanto con proveedores como con los actores aeroportuarios. "Parece que a corto plazo está garantizado. Es cierto que en España está algo mejor, pero si otros países de Europa acaban afectados nosotros también lo estaremos", reconocía Gándara. En España, solo el 11% del crudo es importado desde Oriente Medio, y más del 80% del combustible de aviación se refina en el país, hecho que favorece un clima de calma tensa entre las aerolíneas, que al menos ven cómo en uno de los mercados turísticos más potentes las reservas están garantizadas, como mínimo, para este inicio de temporada.

El director general de easyJet en el sur de Europa ha señalado el comportamiento de la oferta y la demanda como factor determinante en la posible escalada de precios a la que podría enfrentarse su compañía. Según ha expuesto, España y Mallorca son "destinos seguros y refugio" que podrían beneficiarse de un desvío coyuntural del tráfico debido a la creciente tensión internacional, aunque la escalada de precios derivada del conflicto en Irán, que también afecta al bolsillo de pasajero, podría provocar el efecto contrario y acabar contrayendo la demanda.

Parón en la demanda

Respecto a este último aspecto, el comportamiento del pasajero en época de incertidumbre, Gándara ha reconocido un "parón" en el número de reservas debido a la prudencia instalada entre muchos viajeros que "están esperando a ver qué pasa de cara a verano". De cara a esta temporada, easyJet prevé operar tres millones de asientos solo en Mallorca y, en función de la evolución del mercado en las próximas semanas, la compañía podría ir ajustando la demanda.

"Mallorca es un destino muy bien servido, con 35 rutas, pero tendremos que ver qué ajustes hacemos, porque en vez de ajustar en capacidad o en frecuencias podría ser más un factor de ocupación de los aviones y que estos puedan venir algo más llenos o más vacíos", asegura Gándara. EasyJet, de este modo, espera no tener que cancelar vuelos ni reservas de cara a la presente temporada y descarta por completo aumentar las tarifas de los billetes ya comprados, tal y como ya han hecho otras aerolíneas como Volotea.

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Desde la compañía recomiendan a sus clientes "comprar los billetes cuanto más pronto mejor, porque es cuando más barato lo van a tener", aunque también reconocen ser conscientes de que algunos viajeros todavía no saben si podrán permitirse unas vacaciones este año.