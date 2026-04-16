PABELLÓN MULTIUSOS
El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
El empresario valenciano, a través de su patrimonial Finop, ha aportado 400 millones para la construcción y puesta en marcha del recinto de eventos
Redacción
El presidente de Mercadona, Juan Roig, desde 2019, ha ido realizando aportaciones dinerarias por más de 400 millones de euros, a través de su patrimonial Finop, para la construcción y puesta en marcha del pabellón multiusos Roig Arena. La decisión del empresario y mecenas valenciano, desde su origen, siempre ha sido que este recinto para eventos deportivos, musicales, culturales y otros usos "formase parte del patrimonio de la sociedad valenciana".
Para lograr este fin ha decidido "poner el contador a cero" en las cuentas de explotación del Roig Arena -que gestiona la sociedad Licampa 1617- "con el consiguiente ajuste patrimonial en los balances de dichas sociedades (-400 millones de euros)".
Esta operación, según fuentes de Mercadona, permitirá "impulsar el crecimiento del recinto multiusos desde unas bases sólidas que garanticen su sostenibilidad ecomómica, basada en su propia actividad donde los ingresos sean superiores a sus gastos". Con este modelo de gestión, además, "se seguirá impulsando el Roig Arena, con una posición sólida y un patrimonio equilibrado, cimentado en su actividad ordinaria".
Facturación
Así las cosas, desde la fecha de su inauguración, el pasado 6 de septiembre de 2025, Licampa 1617, tras el centenar de eventos celebrados en las instalaciones del Roig Arena, ha logrado cerrar el año pasado con una facturación de 11 millones de euros.
En total, y hasta principios de abril de 2026, se han celebrado cerca de 200 eventos (78 conciertos, 63 actos corporativos y 57 partidos del Valencia Basket) con una asistencia que, en su conjunto, ha superado la cifra del millón de espectadores, con el consiguiente impacto positivo para la ciudad de València.
Sostenibilidad económica
Con más de 120 conciertos agendados ya a corto y medio plazo, el Roig Arena tiene previsto albergar, solo en 2026, a un total de 1,5 millones de personas, consolidando el recinto, además, como uno de los principales motores culturales, deportivos y de entretenimiento de España. El Roig Arena tiene una capacidad de 20.000 espectadores en modo concierto y de 15.600, en modo baloncesto. El impacto económico es de 150 millones de euros.
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