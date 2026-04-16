La presentación de candidaturas allana la reelección de Carlos Baño en la Cámara de Alicante pese al escándalo de los bonos comercio

Carlos Baño está un paso más cerca de su reelección como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, a pesar de su detención por el supuesto fraude en subvenciones en la gestión del bono comercio de Facpyme -una causa en la que está investigado- y de la polémica por las obras sin licencia para la construcción de la que iba a ser la nueva sede de la entidad.

El cierre del plazo para la presentación de las candidaturas al pleno de la institución finalizó ayer con la mayoría de asientos ya asignados, ya que los pactos han permitido que en la mayoría de grupos se presente el mismo número de candidatos que asientos disponibles. Una situación muy distinta de la que se produjo en las anteriores elecciones -en las que Baño disputó la presidencia al dianense Juan Riera- cuando se recibieron más de doble de propuestas de las vacantes disponibles.

Sin duda, un resultado que viene muy marcado por el hecho de que el también presidente de la Federación Alicantina del Comercio es, a día de hoy, el único candidato que ha hecho pública su intención de presentarse a la presidencia de la Cámara.

El proceso

El peculiar sistema electoral de estas organizaciones establece que, de los 60 miembros del pleno, 40 se escojan por votación entre las empresas de la provincia. Lo hacen agrupadas en los distintos sectores económicos a los que pertenecen, a los que se asigna un número de asientos en función de su peso en el PIB provincial. En total hay nueve grandes grupos, algunos de los cuales se dividen a su vez en subgrupos, de forma que, en total, hay 16 categorías.

De ellas, al cierre del plazo de presentación, sólo en unas cinco se habían registrado ayer más candidatos de la cifra de representantes a elegir, lo que significa que sólo en esos apartados habrá que votar el próximo día 2 de junio, cuando está prevista la jornada electoral.

De izquierda a derecha, Fidel García, Rafael Regalado, Rafael Hierro, César Quintanilla, Carlos Baño, Jesús Navarro, Eva Miñano y M. Jesús Rocamora. / INFORMACIÓN

Se trata del grupo 1, que representa a la industria extractiva y la energía y que debe elegir a un representante; del grupo 8, donde se engloba el comercio y que decide siete miembros, y de varios del grupo 9, que engloba a otros servicios.

En el resto de grupos los candidatos que se han presentado serán automáticamente proclamados durante la junta que debe celebrarse la próxima semana. Eso sí, habitualmente, antes de ese día se suele retirar alguna candidatura, lo que podría reducir aún más el número de grupos en los que se votará.

En comparación, en las elecciones celebradas en 2022, solo dos grupos -los de industria manufacturera- llegaron con consenso al día escogido para celebrar las elecciones y hubo que votar en el resto, en una jornada electoral en la que, eso sí, arrasó Baño.

Elecciones y lista de la CEV

En cuanto al proceso actual, el siguiente paso será la celebración de elecciones para esos grupos en los que no ha habido consenso, el próximo día 2 de junio. Tras ese día se proclamarán también los 12 representantes de las empresas con mayor contribución económica y la CEV remitirá también la lista con los ocho asientos que le corresponden para completar los 60 miembros del pleno.

De esta forma, Carlos Baño contaría con los apoyos necesarios para repetir al frente de la institución, a pesar de las polémicas que han envuelto su mandato. Entre ellas, la construcción de la que estaba destinada a ser nueva sede de la Cámara en el centro de negocios Panoramis y que el Ayuntamiento de Alicante paralizó por falta de licencia y al constatar que se había superado la edificabilidad permitida.

El presidente de la Cámara, Carlos Baño, a la derecha en una imagen reciente / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Una situación que obligó a la Cámara a volver a su antigua sede del Palas, perdiendo los ingresos que le generaba su alquiler al Ayuntamiento de la ciudad.

Tampoco parece haberle pasado factura la investigación de la fiscalía Anticorrupción sobre la gestión que realizó del bono comercio de la Diputación Provincial, por la que llegó a ser detenido y se encuentra en libertad con cargos, por un supuesto delito de fraude en subvención y falsedad.

En concreto, se analiza la gestión de estos bonos a través de la empresa Nexo Retail, una firma instrumental creada expresamente por Facpyme para realizar estos trabajos, por lo que ha declarado unos beneficios de más de 770.000 euros entre 2022 y 2024, lo que significa que convirtió en ganancia más del 60 % de lo que cobró a los ayuntamientos por este trabajo. Así, el juez investiga si esta compañía cobró a los consistorios el doble de lo que realmente costó el servicio.