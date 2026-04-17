La Cámara de Alicante sólo recibe la mitad de candidaturas que en las anteriores elecciones

La Cámara de Alicante ha recibido, finalmente, sólo 54 candidaturas para los 40 asientos del pleno que se deciden por elección entre las empresas de la provincia, de acuerdo con la documentación que la propia entidad ha publicado en su web. Una cifra que apenas representa la mitad de las proclamadas en las anteriores elecciones celebradas en 2022 y que deja clara la falta de interés que está despertando el proceso entre las empresas de la provincia.

Una falta de interés que, en parte, se debe al hecho de que, al menos hasta la fecha, solo haya un candidato a la presidencia de la institución, Carlos Baño, investigado (antes imputado) en un proceso penal por gestión de los bono comercio, en el que se le imputan, entre otros, los delitos de fraude de subvenciones, estafa y falsedad. Un procedimiento que llevó a su detención hace solo unas semanas, negándose a declarar por esto hechos en comisaría.

Tampoco ha resultado un aliciente para la presentación de más candidatos a la presidencia el hecho de que, desde hace un año se mantienen paralizadas las obras de la que iba a ser su sede en Panoramis, después de que este periódico desvelara que carecían de licencia. Además, el Ayuntamiento concluyó que a la falta de permiso municipal se unía la existencia de una planta contraria a la normativa urbanística y cuya orden de demolición ya ha sido cursada por el departamento de Urbanismo municipal como condición inexcusable para dar luz verde a la legalización de las obras. Un sapo que tendrá que tragar quien se haga cargo de la entidad.

Así, también es llamativa la ausencia entre los candidatos de algunos nombres históricos de la entidad y de importantes empresas que sí concurrieron la vez anterior. De esta forma, si en la ocasión anterior hubo que sacar las urnas para decidir a los representantes de 14 de los 16 grupos y subgrupos en que se dividen las empresas para este proceso, ahora sólo habrá que votar en siete de ellos, ya que en las restantes nueve categorías hay el mismo número de asientos que candidatos.

Acaparar asientos

Otro hecho llamativo es que en tres de estos siete grupos que aún están en disputa hay empresas vinculadas directamente con Carlos Baño o su esposa, la exconsellera Gema Amor, en la contienda. Es habitual que las grandes compañías de la provincia o los aspirantes a algún cargo presenten varias de sus sociedades en diversas categorías para luego disponer del mayor número de apoyos posibles en el pleno.

Carlos Baño, a la derecha de la imagen, junto a su abogado, Ignacio Gally / Jose Navarro / Jose Navarro

Por ejemplo, aunque Baño ya tiene asegurado su asiento al haber incluido a Tescoma España SL entre los ocho representantes del grupo 10 (Exportadores), también tiene dos candidaturas -Aligastro Events e Inversiones Carbamar- entre las que se disputan los tres representantes del subgrupo 7.1 (Hoteles, alojamientos y otras actividades vinculadas al turismo). Igualmente, con Tescoma Retail España SL pugna por uno de los siete asientos del grupo 8, el correspondiente al comercio. E, incluso, con Pivo Riodel SL compite con otras cuatro empresas por los tres asientos del grupo de promoción inmobiliaria y construcción.

Curiosamente, esta disputa podría dejar fuera del pleno a una de las actuales vocales del comité, María José Rocamora, aunque el propio Baño ya ha confirmado a este diario que retirará sus candidaturas en esta categoría (además, de la suya hay otra de un empresario afín) para evitarlo. Al respecto, las empresas que han presentado candidatura pueden retirarlas libremente antes de la proclamación definitiva de las mismas en la reunión de la junta electoral que debe celebrarse la próxima semana.

Junto a los anteriores, también habrá que votar, si no hay renuncias, en el subgrupo 9.2 (Actividades profesionales, científicas y técnicas), el 9.3 (Servicios empresariales y auxiliares), y el 9.4 (Educación y sanidad).

Vicepresidentes sin pasar por las urnas

Frente a la proliferación de candidaturas de Baño, ninguno de los dos actuales vicepresidentes de la entidad, Jesús Navarro y Eva Miñano, han decidido concurrir por esta vía y han preferido garantizarse su asiento por la cuota de las 12 empresas de mayor aportación económica a la Cámara. En el caso de Miñano, es lo que ya hizo la vez anterior, pero el director general de Carmencita hace cuatro años, además de pagar esta cuota, también decidió presentar candidatura a uno de los grupos de elección. En ambos casos, este periódico ha contactado con los dos empresarios para que explicaran su decisión, pero los dos han declinado hablar y han remitido a que fuera Baño quien diera las explicaciones sobre la fórmula que, en teoría, deberían haber elegido ellos para tener presencia en el pleno.

De izquierda a derecha, Fidel García, Rafael Regalado, Rafael Hierro, César Quintanilla, Carlos Baño, Jesús Navarro, Eva Miñano y M. José Rocamora. / INFORMACIÓN

La comparativa entre la lista de candidatos de estas elecciones con la registrada en 2022 también arroja algunas diferencias significativas, como la desaparición de algunos nombres históricos de la entidad. Así, no se ha presentado Promotora de Viviendas de Levante, cuyo representante era Rafael Regalado; ni Edisala, del que llegó a ser tesorero de la Cámara, Armando Sala Berendes.

Otras grandes compañías han optado por reducir su peso en la institución, como Vectalia, que, de presentar varias candidaturas a los asientos por elección y dos por el pago de cuota, ha optado por quedarse con uno solo por esta última vía. Igualmente, tampoco presenta candidato Grupo Marjal, aunque su fundador Francisco Gómez sí estará por la vía de pago.

Grupo Corporativo Devesa, el Hotel Bali, las tecnológicas One Million Bot y Energy Sistem, Avecox, la juguetera Miniland o el fabricante de carros de la compra Rolser son otras de las compañías que han perdido el interés por participar en la Cámara, al menos a través de los puestos de elección.

Jornada electoral

La jornada electoral para decidir entre los grupos donde finalmente haya más candidatos que asientos disponibles se celebrará el próximo 2 de junio. Posteriormente, la CEV presentará la lista con sus ocho representantes, y, por último, se convocará el pleno de constitución, en el que debe elegirse al presidente y el comité ejecutivo.

Una de las claves para ese día será la evolución de la investigación que Anticorrupción está realizando sobre la gestión que Facpyme -la federación del pequeño comercio que también preside Carlos Baño- hizo del bono comercio de la Diputación. Un caso por el que el empresario fue detenido y posteriormente dejado en libertad con cargos, por un presunto delito de fraude en subvenciones y falsedad por el que se mantiene investigado (antes imputado).