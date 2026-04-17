La patronal del calzado pide responsabilidad a los sindicatos en la negociación del convenio

La representación empresarial del calzado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en el inicio de la negociación del convenio colectivo estatal en un momento, subraya especialmente delicado para el sector. La patronal, en concreto, aboga por primar la protección del empleo y la industria, así como el poder adquisitivo.

A través de un comunicado, la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) señala que las empresas son plenamente conscientes de la preocupación existente entre los trabajadores por la evolución del coste de la vida y por la presión que esto provoca en las economías familiares. Esa realidad, remarca, existe y forma parte del contexto de esta negociación.

Un expositor en la última edición de Futurmoda. / PILAR CORTES

Pero también es cierto, añade, que el calzado atraviesa una situación compleja, marcada por la caída de actividad en muchas empresas, la fuerte competencia internacional, la dificultad para repercutir costes al mercado y un entorno general de gran incertidumbre.

Por eso, la parte empresarial considera que esta negociación debe abordarse con realismo. Según indica, no se trata de hacer propuestas llamativas, sino de construir un convenio que pueda sostenerse en el tiempo y que sea viable para el conjunto del sector.

La prioridad, en opinión de las empresas, debe ser que cualquier esfuerzo económico que pueda asumir el convenio tenga un reflejo real en el bolsillo del trabajador y en su poder adquisitivo, y no se diluya en costes indirectos o en medidas que encarecen el marco laboral sin traducirse en una mejora salarial efectiva.

La empresa de componentes de calzado Analco en Elche entra en concurso de acreedores tras el despido de más de 200 trabajadores / Áxel Álvarez

En esta línea, la representación empresarial está aportando propuestas que permitan modernizar sus aspectos más rígidos y adaptarlo mejor a la realidad productiva actual. El objetivo es compatibilizar mejoras para los trabajadores con la competitividad de las empresas, porque, advierte, sin empresas viables no hay empleo estable ni futuro para un sector estratégico en muchas comarcas de España.

Equilibrio

Desde la federación se afirma que “nuestra obligación en esta mesa es buscar acuerdos posibles, equilibrados y útiles. Queremos que cualquier mejora llegue de verdad al bolsillo del trabajador, pero también que el convenio siga siendo asumible para las empresas y compatible con el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial en nuestras comarcas productoras. Estamos convencidos de que ambas partes acercaremos posturas para lograr este objetivo en el marco de una negociación honesta y responsable”.