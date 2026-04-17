El precio de los pisos dispara las donaciones de padres a hijos en Alicante

Como ocurre en casi todas las crisis, el colchón familiar vuelve a convertirse en esencial ante las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en condiciones. Especialmente para los jóvenes, que cada vez recurren más a la ayuda de sus padres a la hora de pagar la entrada del piso o, directamente, para quedarse con algún inmueble del patrimonio familiar.

Así lo constatan los últimos datos de los notarios, que este viernes han presentado en València su nuevo portal de información inmobiliaria, en el que pueden consultarse los precios reales de venta de las viviendas transmitidas en todo el territorio nacional, la edad de los compradores o su nacionalidad, entre otros muchos datos.

Los responsables de la iniciativa han puesto de relieve el aumento que ha experimentado el coste de las casas en los últimos años, hasta superar los máximos de la burbuja inmobiliaria. En el caso de Alicante, el precio medio del metro cuadrado en los pisos escaló el año pasado hasta los 1.869 euros, con lo que ya supera ampliamente los 1.647 que llegaron a pagarse en el año 2007.

Una situación que ha llevado a que cada vez menos jóvenes puedan permitirse la compra de un hogar en condiciones. Tanto es así, que la participación de este colectivo en el mercado inmobiliario se ha reducido drásticamente: si en el año 2007 el 21,58 % de las casas en la Comunidad Valenciana las adquirían compradores de entre 18 y 30 años, en la actualidad ese porcentaje no llega ni al 10 %, se queda en el 8,39 %, para ser exactos. Todo un despropósito, si se tiene en cuenta que son los jóvenes los que se encuentran en edad de formar nuevos hogares e independizarse.

Evolución de la edad de los compradores de vivienda. / INFORMACION

Ante esta situación, el recurso al apoyo familiar es cada vez más frecuente, como puede observarse en la evolución de las donaciones entre padres e hijos, que también han facilitado los representantes notariales. En concreto, el volumen de donaciones de viviendas entre padres a hijos en la provincia de Alicante prácticamente se ha triplicado, al pasar de las 1.226 que se formalizaron ante notario en 2019, a las 3.477 contabilizadas el año pasado.

Una situación que se repite a autonómico, donde este tipo de traspasos se ha incrementado de 3.015 a 7.790 en el mismo periodo, y de 19.042 a 30.535 a nivel nacional.

Donaciones de viviendas en Alicante. / INFORMACIÓN

Pero aún más espectacular son las donaciones monetarias, con las que muchos progenitores facilitan a sus hijos que puedan dar la entrada del piso o rebajar la hipoteca a un nivel razonable, para evitar el sobreendeudamiento. En este caso, prácticamente se han quintuplicado desde las 844 que se registraron en 2019 en Alicante hasta las 4.012 que sumaron las inscritas en 2025.

Y no se trata de donaciones menores: la cantidad media que los padres alicantinos han entregado a sus descendientes suma nada menos que 76.291 euros. Y se quedan cortos, a nivel nacional la donación media de padres a hijos es de 87.166 euros, según las mismas fuentes.

Donaciones monetarias en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

En la presentación del portal han participado el decano del ilustre Colegio Notarial de València, José Carmelo Llopis; el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Albert Martínez Lacambra; y el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández.