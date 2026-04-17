El Puerto de Alicante regresa de la feria de cruceros de Miami con nuevas posibilidades de crecimiento

El Puerto de Alicante ha concluido su participación en la feria internacional Seatrade Cruise Global 2026, celebrada en Miami, con un balance altamente positivo que refuerza su posicionamiento en el sector crucerístico internacional.

Durante los cuatro días de feria, la delegación alicantina ha mantenido un total de 19 reuniones comerciales con navieras y operadores internacionales, en las que se han presentado las fortalezas del destino Alicante y su potencial como enclave estratégico en el Mediterráneo.

Los encuentros han permitido consolidar relaciones ya existentes y abrir nuevas vías de colaboración, destacando especialmente la posibilidad de incorporar dos nuevos puertos base, un avance significativo en la estrategia del Puerto de Alicante para atraer cruceros premium y de mayor valor añadido.

Una de las reuniones mantenidas en la feria de Miami. / INFORMACION

Este resultado, destacan desde la Autoridad Portuaria, confirma la buena evolución del destino y el interés creciente del sector por Alicante, tanto por su infraestructura portuaria como por su papel como puerta de entrada a una provincia con una oferta turística diversa y de calidad, que combina litoral, interior, cultura, gastronomía y experiencias durante todo el año.

La Autoridad Portuaria valora muy positivamente el desarrollo de la feria, subrayando la coordinación institucional y la colaboración público-privada como elementos clave para seguir avanzando en este posicionamiento internacional.

Expansión

El Puerto de Alicante afronta así los próximos años con perspectivas de crecimiento sostenido, con el objetivo de mantener el ritmo de expansión del tráfico de cruceros, atraer nuevas operativas y seguir generando impacto económico en el conjunto de la provincia.

Desde el Puerto se destaca que la participación en Seatrade Cruise Global 2026 refuerza, una vez más, la apuesta por un modelo de turismo de cruceros sostenible, competitivo y alineado con la calidad del destino Alicante.