San Antón o cómo traer al siglo XXI un barrio nacido en el desarrollismo

La regeneración de los entornos urbanos degradados constituye uno de los mayores retos para las administraciones públicas, que va mucho más allá de una mera rehabilitación arquitectónica. Las implicaciones económicas y, sobre todo, sociales de este tipo de operaciones -en un momento, además, en que se ha endurecido el acceso a la vivienda- suponen todo un desafío para el que no existe un manual único de actuación. Por eso resulta fundamental conocer casos de buenas prácticas y analizar qué elementos o actuaciones pueden exportarse a otras zonas.

Ésa es la tarea que se ha marcado este año el grupo de expertos del sector inmobiliario del III Foro Mediterráneo, la iniciativa del grupo Prensa Ibérica, con la que se pretende contribuir a dinamizar esta región española. Un grupo con sede en la provincia de Alicante, que lidera la catedrática de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull y que ha elegido el caso del barrio de San Antón, en Elche, para el primer capítulo de su análisis.

El equipo de expertos del sector inmobiliario del Foro Mediterrénao. / INFORMACIÓN

Surgido en 1959 para responder a las necesidades de la masiva inmigración del campo a la ciudad que provocó el «desarrollismo» industrial durante la dictadura, San Antón se diseñó sobre una superficie de 80.813 metros cuadrados en los que se construyeron 16 bloques de viviendas. Unos pisos de reducidas dimensiones -de 40 a 59 metros cuadrados- claramente destinados a un público humilde. Para dar una idea de la orientación con la que se creó basta recordar que la promotora responsable fue la madrileña Plan de Urgencia Social SA.

Barreras

Como apuntan los autores del informe, la falta de inversión en servicios y edificios provoca que los entornos urbanos se degraden, y son muchas las dificultades que hay que afrontar para recuperarlos, especialmente cuando se habla de un barrio entero, como se ha querido hacer en San Antón. Unas dificultades que se podrían resumir en tres aspectos: en primer lugar, conseguir la financiación para la intervención; en segundo, tener capacidad de actuar sobre el barrio, lo que puede implicar todo tipo de permisos; y, en tercero, acordar con los usuarios de las viviendas la intervención. Este último aspecto es el más relevante, ya que es el que realmente permite la actuación y es uno de los grandes éxitos del proyecto desarrollado en Elche. Al respecto, el propio informe hace hincapié en la complejidad de conseguirlo, puesto que, si bien la mayoría de los afectados comparte la característica de ser un hogar vulnerable, muchos son propietarios mientras que otros son inquilinos, y normalmente, no tienen otro sitio donde alojarse durante el tiempo de obra.

Una imagen del barrio antes de que empezara su regeneración. / ANTONIO AMOROS

Así pues, la cadena de valor de estas intervenciones comienzan mucho antes de que se inicien las obras y son todo un arte de coordinación que permiten diseñar el proyecto mejor, coordinar el realojamiento de los hogares, llevar a cabo las obras y reasignar las unidades a sus usuarios futuros.

Cuatro nuevos bloques

El proyecto de regeneración y renovación urbana de San Antón tenía como objetivo la recuperación de cuatro edificios con un total de 338 viviendas protegidas, con 290 hogares residentes, en un barrio categorizado como vulnerable. Como destaca el informe del Foro Mediterráneo, la iniciativa tuvo su punto de partida en un Acuerdo de la Comisión Bilateral de 2014. Este acuerdo creó un marco jurídico y financiero que permitió transitar desde una planificación estratégica -basada en un Proyecto Integral que prioriza la sustitución de infraviviendas por edificios de alta eficiencia y la inclusión social- hacia una realidad material que ha consistido en la construcción de 338 nuevas viviendas y el realojo efectivo de cientos de familias. El proceso de comercialización de los nuevos edificios parece validar la viabilidad del modelo gestionado por Pimesa (la empresa pública promotora), a la vez que muestra cómo la cooperación administrativa puede transformar estructuralmente la dignidad residencial de un barrio.

Infraviviendas

El documento de los expertos pone de relieve tres aspectos críticos en esta iniciativa. La primera es el criterio técnico de «infravivienda», que justifica la necesidad de demoler los antiguos edificios en lugar de rehabilitarlos. Una decisión que se fundamenta en que los bloques acusan un fuerte deterioro estructural y constructivo -humedades estructurales, falta de aislamiento térmico y acústico-, la falta de accesibilidad en los edificios -no hay ascensores lo que confina a población con menor movilidad-, y un entorno donde el riesgo de exclusión está muy marcado, derivado de la baja calidad de los edificios, que incumplen los estándares modernos de seguridad y habitabilidad. Este argumento es el que permite legalmente el uso de fondos públicos para la demolición.

Un barrio vulnerable San Antón fue incluido en el año 1991 en el Catálogo de Barrios Vulnerables de España. Entonces ya se destacaban problemas como el envejecimiento de la población, la baja renta de los residentes y los problemas estructurales que sufrían muchos inmuebles. No obstante, aquel catálogo también destacaba aspectos positivos, como una población cohesionada; una vida urbana activa; o un sentido identitario de barrio. La zona destaca por contar con porcentajes de paro elevados (20,3 %), y muchos ocupados eventuales (64,63%), lo que eleva el índice de vulnerabilidad de sus residentes.

La segunda dimensión es una visión muy nueva y atrevida y que se basa en que, para poder derribar los bloques viejos, la empresa que interviene adquiere el 100 % de las viviendas antiguas y la gestión de esta propiedad le permite liberalizar el suelo para la intervención. Al ser una experiencia con pocos precedentes, solo se puede evaluar el resultado. Los informes sobre ese proyecto revelan que ya se ha obtenido la propiedad de 310 viviendas iniciales en cinco edificios cuyos solares pasan a ser propiedad del Ayuntamiento para seguir renovando el barrio y que, además, ha sumado a su patrimonio público 28 viviendas nuevas de personas que tenían derecho al realojo, pero decidieron no ejercerlo en propiedad. Esto crea un parque público de alquiler (marginal pero positivo) que antes no existía.

La tercera dimensión remarcaría la gestión temporal del proyecto, que plantea una estrategia de relevos cronológicos. La primera edición en 2014, con los edificios del 1 al 3; la segunda fase en 2018, con el edificio 4; y la tercera, comenzada a final de 2025, que se centra en el Bloque 8. Esto es importante porque muestra que, tras 11 años, el modelo sigue vigente.

La financiación

La financiación ha utilizado fondos que ha requerido, también, el diseño de un sistema de cooperación administrativa definido en el acuerdo de 2014 inicial. Este sistema de financiación tripartita vincula al Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche en un compromiso de inversión conjunta y la canalización de ayudas públicas europeas para este proyecto. A este compromiso de financiación se añade una estructura de costes compartidos también con los propietarios, asegurando, no solo los recursos para la edificación de los nuevos bloques, sino que también la clarificación de quien paga el proyecto, con una vía adicional de subvenciones que permite cubrir el diferencial de coste para las familias realojadas. La continuidad de esta colaboración en las fases de 2018 y 2025 demuestra la solidez de este marco financiero.

Una vista de los nuevos edificios de San Antón desde las calles donde aún persisten los construidos en los años sesenta. / AXEL ALVAREZ

En cuanto a las características de los nuevos edificios construidos, se han diseñado bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad que superan ampliamente los requisitos básicos. Se han construido 338 viviendas con una tipología diversa -de 2 y 3 dormitorios- para adaptarse a las distintas unidades familiares del barrio, que cuentan con una calificación energética B o superior, lo que reduce drásticamente el coste de mantenimiento para las familias realojadas, a la vez que los problemas de pobreza energética. Además, todos los edificios cumplen con la normativa de accesibilidad universal.

Resultados

La experiencia en el barrio de San Antón representa un caso de éxito para el urbanismo social del siglo XXI. Tras más de una década de intervención, el Barrio se ha consolidado como un referente de regeneración urbana en España, demostrando que la solución a la degradación habitacional requiere una visión a largo plazo y una gestión técnica con rigor. El éxito de este modelo no reside únicamente en la inversión pública y privada de más de 20,4 millones de euros movilizados desde el primer acuerdo de 2014, sino en su capacidad para transformar el concepto de «infravivienda» en uno de dignidad y eficiencia.

Los resultados hablan por sí mismos: la construcción de 338 viviendas protegidas ha permitido que 290 familias pasen de estructuras obsoletas a hogares modernos y accesibles. Hay que decir que la singularidad del modelo de San Antón reside en su gestión del suelo y la propiedad. La obtención de la titularidad de las viviendas antiguas como el paso técnico necesario para liberar el suelo y permitir la demolición de los bloques obsoletos, es una idea nueva y parece que efectiva. Asimismo, la continuidad de esta estrategia es una oportunidad para ampliar el parque público de vivienda municipal, parece que está dando resultado. En definitiva, San Antón es la prueba de que es posible renovar la ciudad sin desplazar a sus vecinos.