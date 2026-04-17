Los trabajadores de las grandes cadenas de moda protestan en Alicante contra el nuevo convenio estatal

Decenas de delegados sindicales y trabajadores de las grandes cadenas de moda, como Zara, H&M, Mango o Primark, se han concentrado este viernes, convocados por UGT, en la avenida de Maisonnave de Alicante para protestar por el preacuerdo de nuevo convenio colectivo estatal del sector que han firmado la patronal Arte y los sindicatos CC OO y Fetico.

Un acuerdo que, según los convocantes, supondrá un importante retroceso con respecto al convenio autonómico que ya existe en la Comunidad Valenciana, recientemente renovado hasta 2028.

En el caso de la provincia de Alicante, desde UGT denuncian que el preacuerdo implicaría la pérdida del incremento salarial vinculado a la antigüedad, el fin de la voluntariedad en el trabajo en domingos y festivos, así como la eliminación de los tres días adicionales de vacaciones asociados al trabajo en sábados por la tarde durante el periodo estival.

Por su parte, en Castellón, las personas trabajadoras verían eliminados derechos consolidados como el incremento salarial por antigüedad.

Horas médicas

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, este preacuerdo supondría la pérdida de derechos como las horas médicas como permiso retribuido, las excedencias especiales, la reducción de jornada para el cuidado de menores hasta los 14 años o el complemento incapacidad temporal, entre otros.

La protesta contra el convenio estatal de las cadenas de moda. / INFORMACIÓN

Desde UGT insisten en que el preacuerdo introduce "medidas regresivas que afectan al conjunto de las plantillas, como la pérdida de poder adquisitivo mediante la absorción de complementos salariales, la precarización del empleo con condiciones inferiores para nuevas contrataciones, la generación de desigualdades entre personas trabajadoras en función del momento de incorporación a la empresa, y la imposición de condiciones como la obligatoriedad del trabajo en domingos y festivos".

Asimismo, la organización sindical advierte del ataque que esto supone a la negociación colectiva, al primar el convenio estatal sobre los convenios autonómicos y provinciales.

Las protestas se han repetido también en Valencia y Castellón, y en otros territorios de toda España donde también cuentan con convenios de ámbito provincial y autonómico, que serían más favorables, según UGT, que el preacuerdo suscrito a nivel nacional.