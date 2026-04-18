Ni británicos ni suecos: Los holandeses se consolidan como los extranjeros que más viviendas compran en Alicante

Cambios importantes en el mercado inmobiliario alicantino. Tras varios años en cifras de máximos, el número de viviendas que los extranjeros compraron en la provincia de Alicante se redujo un 6 % durante el año pasado, pero el fuerte repunte de los precios permitió que el volumen de negocio de esta actividad alcanzara un nuevo máximo histórico.

Pero, al mismo tiempo que esto sucedía, también ha cambiado el perfil de los compradores, hasta el punto de que los holandeses se han convertido en la nacionalidad más numerosa, dejando atrás a los británicos, hasta ahora reyes absolutos del mercado.

Así se desprende de los datos facilitados por el Colegio Notarial de València, con motivo de la presentación del nuevo portal de información inmobiliaria que han puesto en marcha estos profesionales, que permite consultar los precios reales de las compraventas -no los de oferta, como recogen los portales inmobiliarios- con un detalle capaz de llegar al código postal.

De acuerdo con este balance, en 2025 se formalizaron 29.134 compraventas de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros en la provincia, lo que supone 1.876 menos que el ejercicio anterior. Aun así, Alicante se mantiene como la demarcación con mayor volumen de transacciones de este tipo en todo el país, con más del 20 % del total.

Un edificio de apartamentos en Orihuela Costa. / INFORMACIÓN

Desde el punto de vista del impacto económico, el descenso de las operaciones quedó más que compensado con el aumento del precio medio que desembolsaron estos compradores, que pasó de 197.047 euros a 224.192. Es decir, que el negocio de la venta de viviendas a extranjeros movió 6.531 millones de euros en Alicante durante el pasado año, 421 millones más, en lo que supone un nuevo récord absoluto.

Nacionalidades

Por lo que respecta a las nacionalidades, el cambio más significativo se produjo con el aumento de las ventas protagonizadas por ciudadanos de los Países Bajos, que sumaron 3.708, un 11,42 % más, lo que les convierte en los primeros clientes de las inmobiliarias alicantinas. Un auge que tiene mucho que ver con las restricciones que se han impuesto en este país a la compra de segundas residencias, en un intento de atajar la escalada de precios que también experimenta la vivienda en este país, lo que está desviando este capital a destinos en el exterior.

Se acaba así con el reinado de los británicos, que invariablemente ocupaban esta primera posición desde hace décadas. Sin embargo, desde el Brexit su cifra se ha ido reduciendo y el año pasado solo adquirieron 3.166 propiedades en la Costa Blanca, un 11,9 % menos.

Entre las nacionalidades que crecen también destacan los rumanos, con un 19 % más operaciones, hasta las 1.012; y los argelinos, que sumaron un 15,36 % más, con 811 pisos comprados. Mientras que la mayoría de clientes tradicionales de las inmobiliarias de la costa experimentaron descensos.

Así, los belgas compraron 2.574 casas, un 16,75 % menos; los polacos, 2.394 (-18,38 %); los alemanes, 1.926 (-0,82 %); los ucranianos, 1.500 (-5,12 %); los suecos, 1.367 (2,36 %); o los franceses, 1.176 (-10,91 %).