El 58 % de los alicantinos ya compra a través de internet

El proceso ya es imparable y va a más cada año que pasa. Eso es lo que está sucediendo con el comercio online en la provincia, toda vez que el 58,3 % de los alicantinos ya realiza compras a través de internet, lo que supone seis puntos más que hace solo cuatro ejercicios. Así lo revela un estudio publicado por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), el cual también revela que un 97,7 % de los hogares de este territorio tiene acceso a este canal y un 84,2 % dispone de algún tipo de ordenador.

El IVE ha publicado la estimación de indicadores provinciales de equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares correspondiente a 2025. Según los datos aportados, un 84,2 % de los hogares alicantinos dispone de algún tipo de ordenador, frente al 84,4 % de la provincia de Valencia y el 81,7 % de Castellón. Se observa un incremento en Alicante de un punto, mientras que tanto en Valencia como en Castellón se registran descensos del 0,2 y 0,9 puntos respectivamente.

Compras online durante el Black Friday. / AXEL ALVAREZ

Por otro lado, el porcentaje de hogares que dispone de acceso a internet es similar en las tres provincias. En el caso de la alicantina del 97,7 %, frente al 98,2 % de la valenciana y el 97,5 % de la castellonense. Respecto a 2024, disminuye ligeramente en Alicante, concretamente 0,1 puntos, mientras que crece en Valencia en 0,3 puntos y en Castellón en 0,4.

Con todo, uno de los datos más destacados es el de las compras por internet, toda vez que el estudio indica que la proporción de personas de 16 a 74 años que utiliza este canal con esta finalidad es del 58,3 % en Alicante, algo inferior al 60,6 % de Valencia y al 58,5 % de Castellón. Se da la circunstancia, en lo que respecta al territorio alicantino, que el incremento ha sido de casi seis puntos con relación a 2022. Con respecto a año anterior, el crecimiento ha sido de 4,3 puntos, lo cual también es un despegue más que significativo.

Más mujeres

Y otro elemento a destacar es que los porcentajes son mayores en mujeres que hombres. En el caso de la provincia de Alicante un 60,4 % frente a un 56,3 %; en la de Valencia, un 62,7 % frente a un 58,4 %; y en la de Castellón, un 59,4 % frente a un 57,5 %.

Las compras por internet están yendo a más. / EDUARDO PARRA / EP

Sea como fuere, lo cierto es que los resultados del estudio dejan bien a las claras que la utilización del canal de internet para realizar las compras está yendo a más de manera imparable, con las consecuencias que eso está teniendo a todos los niveles. Principalmente para el comercio tradicional, cuyos representantes destacan que una de las principales razones que han propiciado la avalancha de cierres a las que se viene asistiendo en los últimos años ha sido precisamente la competencia que supone esta red en la adquisición de todo tipo de productos.

El sector, de hecho, se está teniendo que adaptar a este contexto, y ya son muchos los que también ofrecen sus artículos vía online.