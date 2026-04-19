El negocio de los 'personal shoppers' llega al sector inmobiliario

La compra de una vivienda es, para la mayoría de las personas, la transacción financiera más importante de su vida. Sin embargo, paradójicamente, es un proceso que suele afrontarse en solitario, con escasa preparación técnica y bajo una carga emocional que puede nublar el juicio. Juan Castillo, fundador de Habivio PSI, conoce bien este escenario; su decisión de convertirse en personal shopper inmobiliario nació de una experiencia personal que califica como "nefasta".

Antes del estallido de la anterior burbuja, Castillo adquirió una vivienda en condiciones perjudiciales: un precio desorbitado, una hipoteca variable con cláusula suelo y una deuda que, tras el ajuste del mercado, superaba el valor real de la casa. "Si compras mal es porque no conocías lo que estabas firmando", reflexiona Castillo, subrayando que su misión actual es evitar que otros cometan esos mismos errores mediante el asesoramiento exclusivo a la parte compradora.

A diferencia de la inmobiliaria tradicional, que actúa como mediadora o representante del vendedor (cobrando de este o de ambos), el personal shopper se posiciona única y exclusivamente del lado del comprador. Es un cambio de paradigma que busca equilibrar una balanza que, históricamente, ha favorecido a quien vende el inmueble.

El mercado que no se ve

Uno de los errores más comunes del comprador particular es limitar su búsqueda a los portales inmobiliarios y las agencias de su barrio. Según los expertos, esto implica perderse una cantidad ingente de oportunidades. Existe una oferta de vivienda que nunca llega a ser visible para el gran público.

Este "mercado invisible" no es una red clandestina, sino el resultado de la gestión profesional. "Hay casas que se venden y no se publican por miedo de los propietarios a que se vea la dirección, o porque prefieren ofrecerlas en círculos cercanos", explica Castillo. Los personal shoppers acceden a esta oferta oculta gracias a su red de contactos con abogados, administradores de fincas y otros profesionales que gestionan herencias o divorcios antes de que la propiedad salga al mercado abierto.

Además del acceso a mejores opciones, el ahorro de tiempo es el factor determinante. El proceso habitual de buscar, filtrar y visitar inmuebles suele ser "agotador y estresante". El profesional invierte el proceso: tras un exhaustivo cuestionario -una "carta a los Reyes Magos" donde el cliente define su hogar ideal- el personal shopper realiza las visitas previas y descarta todo lo que no encaja. Así, el comprador solo dedica tiempo a las viviendas que realmente tienen potencial de convertirse en su hogar.

Cegados

Si la búsqueda es tediosa, la fase de compra es donde se esconden los mayores riesgos legales y financieros. Castillo advierte que comprar una casa es un acto tan impulsivo y emocional que los compradores suelen dejar de utilizar la parte racional del cerebro justo cuando más la necesitan. "He visto compradores que se ciegan por completo y firman documentos sin cuestionarlos solo porque quieren la casa a toda costa", afirma.

El personal shopper inmobiliario Juan Castillo. / INFORMACIÓN

Este estado de "embriaguez emocional" lleva a negociar desde la falsa creencia de que no habrá otra oportunidad mejor, lo que empuja a ceder en cláusulas de arras o condiciones hipotecarias perjudiciales. Aquí, el personal shopper actúa como un regulador emocional y técnico, verificando que todo es correcto desde el punto de vista legal, pero comprobando también con arquitectos que la vivienda no tenga patologías ocultas o, por ejemplo, que no haya derramas pendientes de pagar con la comunidad de propietarios.

Incluso existen clientes que, habiendo encontrado la casa por su cuenta, contratan al profesional solo para esta fase de validación, buscando la tranquilidad de que su inversión es segura.

Una de las señas de identidad del personal shopper inmobiliario es su modelo de negocio. Para mantener la independencia y evitar conflictos de intereses, estos profesionales suelen regirse por un código ético que prohíbe el cobro de comisiones porcentuales sobre el precio de venta.

"No tiene sentido cobrar un porcentaje ligado al precio de venta si mi objetivo es que el cliente compre al mejor precio posible", defiende Castillo. En su lugar, se establecen tarifas fijas u honorarios personalizados en función de la dificultad del encargo. Aunque los precios varían según la exclusividad y la zona, un servicio puede ir desde los 3.000 euros, si simplemente se requiere la validación de una compra, o desde los 6.000 si incluye el proceso completo desde el inicio. Es una inversión que, según los defensores de esta figura, se amortiza sobradamente mediante la negociación del precio a la baja y la evitación de vicios ocultos o cláusulas abusivas.

Del inversor al particular

Aunque inicialmente este servicio era demandado principalmente por inversores que buscaban rentabilizar su patrimonio sin complicaciones, el perfil ha evolucionado. Hoy en día, el cliente más habitual es el particular de entre 35 y 50 años, a menudo con familias o trabajos exigentes, que no tiene tiempo para gestionar el proceso o que ya ha tenido malas experiencias previas.

La figura del personal shopper inmobiliario, de larga tradición en países anglosajones y en ciudades como Madrid o Barcelona, está conquistando progresivamente el resto del territorio nacional. En un mercado cada vez más complejo y con una oferta limitada, contar con un experto que "se ponga las gafas del cliente" para mirar el mercado no es solo un lujo, sino una estrategia de autoprotección financiera.