El Gobierno contempla una sanción para Red Eléctrica por el apagón tras la investigación de Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado la apertura de una veintena de expedientes sancionadores vinculados al gran apagón de hace un año. Las investigaciones en profundidad se dirigen a posibles incumplimientos por parte de Red Eléctrica (REE), el gestor del sistema eléctrico, y a grandes grupos como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol. Pero sólo en el caso de Red EléctricA la expediente busca determinar si cometió una infracción tipificada como “muy grave”, mientras que para el resto de compañías se trataría de faltas graves sin riesgo para el suministro.

El Gobierno admite que contemplará la imposición de una sanción contra Red Eléctrica de España una vez que la CNMC ponga fin a sus investigaciones y en el caso que determine que cometió una infracción muy grave en el ‘cero eléctrico’ del pasado 28 de abril. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ratificó su intención de no interferir en los trabajos de Competencia y anticipó que se valorará la imposición de esa sanción "si realmente lo estima la CNMC" tras finalizar el expediente. En el caso de infracciones muy graves la sanción puede ascender hasta los 60 millones de euros.

Aagesen expresó su "máximo respeto" a la lluvia de expedientes dados a conocer la pasada semana a las principales eléctricas del país y el operador del sistema en relación con el cero eléctrico, subrayando que deben desarrollarse con "garantías y el máximo rigor". "Nosotros no vamos a interferir en estos procedimientos", dijo en declaraciones a la prensa, subrayando que la identificación de posibles de los responsables del apagón corresponde a la CNMC y, en su caso, a los procedimientos judiciales en curso. "Estaremos muy pendientes de todos y cada uno de los procedimientos hasta que estos culminen donde se tomará la decisión final".

La vicepresidenta evitó valorar el informe elaborado en el Senado sobre el apagón tras la comisión de investigación que puso en marcha el PP en la Cámara Alta por tener “sesgo político” y prefirió centrarse en los análisis realizados con "rigor técnico" por distintas instituciones, como el grupo de expertos europeos o los informes de la CNMC o el propio Comité del Gobierno, todos ellos de "máximo prestigio", añadió. A este respecto, reiteró que estos análisis coinciden en señalar un origen multifactorial del incidente, vinculado a un aumento del nivel de tensión, por lo que defendió la necesidad de atender a informes "sin sesgo político" y basados en criterios técnicos.

Suministro garantizado pese a la guerra

En paralelo, Aagesen garantizó que España se encuentra en una situación "privilegiada" en materia de suministro de queroseno -el combustible de los aviones- frente a otros países europeos en el contexto de la tensión por el bloque del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio, subrayando que los operadores han "maximizado la producción" ante el aumento de la demanda. España produce de media el 80% del queroseno que consume y solo importa un 20%, frente a otros países donde la dependencia exterior supera el 50% e incluso alcanza el 85%, según los datos del Ejecutivo.

La vicepresidenta anticipó algunas instalaciones energéticas nacionales han incrementado su producción "incluso hasta un 60% respecto a los estándares del pasado", lo que ha permitido elevar los niveles de almacenamiento de cara a la temporada de verano, cuando crece el consumo. "Tenemos los stock al máximo preparándonos también para una temporada de verano donde normalmente lo que ocurre es que aumenta la demanda".

"Llamamos a la desescalada de este conflicto y sobre todo llamamos también a esa apertura libre y segura del estrecho de Ormuz", subrayó, al tiempo que trasladó "un mensaje de calma y normalidad" a ciudadanos e industria. Los operadores energéticos del sector petrolero y gasista confirman que "siguen llegando todos los buques" a España y que el suministro está garantizado, si bien ha reconocido que los consumidores están percibiendo el impacto en los precios, motivo por el que el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas de más de 5.000 millones de euros.

Aagesen puso en valor la solidez del sistema energético español, señalando que el suministro de productos petrolíferos procedente de Ormuz "no llega ni al 5%", y resaltó las infraestructuras como las siete plantas de regasificación o la conexión con Argelia por Medgaz. Asimismo, apuntó que España cuenta con ocho refinerías y es el "tercer país europeo con mayor capacidad de refino", con instalaciones preparadas para procesar crudo de orígenes diversos, desde África hasta Estados Unidos o Canadá.