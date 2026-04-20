Las almazaras se unen para pedir la denominación de origen para el aceite de Alicante

Una denominación de origen para poner en valor la excelencia del aceite de oliva virgen alicantino. Eso es lo que pretenden, de entrada, 23 almazaras de la provincia, que se han unido en una asociación bajo la marca Olis d'Alacant, y que están tramitando la obtención de esta figura de protección para un sector que cuenta con una producción anual de 8.000 toneladas de aceite y que factura más de 40 millones de euros. De todo ello se ha hablado en la muestra de aceites celebrada en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), cita esta en la que el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha destacado el apoyo que presta el Consell a la agricultura.

El evento ha reunido a representantes institucionales, productores, profesionales del sector y público en general, consolidándose como un escaparate de referencia para un producto que forma parte esencial de la identidad, la cultura y la economía del territorio.

Durante el acto inaugural, el presidente de Olis d’Alacant, Joaquín Sempere, ha destacado el origen del proyecto, subrayando que “Olis d’Alacant no nace por casualidad, sino de una necesidad del sector. Durante años, cada uno trabajaba por separado, hasta que entendimos que unidos podíamos tener una sola voz y construir un proyecto con sentido”.

Pérez Llorca catando un aceite flanqueqado por Joaquín Sempere y José Vicente Andreu. / INFORMACION

Sempere ha incidido en la importancia de poner en valor un producto que históricamente no ha tenido el reconocimiento merecido. “El aceite de Alicante siempre ha estado ahí, pero muchas veces sin nombre y sin el valor que realmente tiene”. En este sentido, ha remarcado que el objetivo es claro, “que se valore nuestro aceite, que se consuma producto local y que el agricultor pueda vivir dignamente de su trabajo”.

Asimismo, ha señalado algunos de los retos a los que se enfrenta el sector, especialmente en materia administrativa. “No pedimos que no haya normas, pedimos sentido común y que se nos facilite el trabajo. El agricultor no puede pasar más tiempo en trámites que en el campo”, ha aseverado.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la futura denominación de origen protegida, una oportunidad que, en palabras de Sempere, “lo cambia todo, porque permitirá identificar nuestro aceite como producto de Alicante, con características únicas derivadas de nuestro territorio, nuestras variedades y nuestro saber hacer”.

Pérez Llorca visitando un stand en la muestra de aceites celebrada en Alicante. / INFORMACION

Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha contextualizado el recorrido del sector, recordando que este proyecto es el resultado de “más de diez años de trabajo, diálogo y visión compartida”. En su intervención, ha señalado dos hitos clave, como la creación en 2015 de la sectorial del olivar dentro de Asaja Alicante y, en 2022, el nacimiento de la asociación Olis d’Alacant.

Andreu ha explicado que la iniciativa se sustenta en tres grandes objetivos: “unir al sector, promocionar nuestros aceites de calidad y lograr la denominación de origen”. En este sentido, ha destacado que “cuando el sector va unido, gana dimensión, voz y futuro, y esa unidad es hoy nuestra mayor fortaleza”.

Hostelería

En relación con la DOP, ha afirmado que permitirá “garantizar la calidad, abrir nuevos mercados y proteger nuestro olivar”, además de contribuir a mejorar la rentabilidad. “Sin rentabilidad no hay agricultura, y sin agricultura no hay territorio”, ha aseverado. El presidente de ASAJA Alicante también ha apelado directamente a consumidores y profesionales: “cada botella que se elige es un olivo que se mantiene y un agricultor que puede seguir adelante”, animando a apostar por el producto local y a integrarlo en la oferta gastronómica y turística de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha remarcado el apoyo del Consell a la agricultura autonómica, "que nunca ha tenido ayudas económicas como en este ejercicio", en referencia a los 29 millones de euros para jóvenes agricultores, o los 50 millones para modernización de explotaciones agrarias.

Tras defender, una vez más, la llegada de agua a la provincia de Alicante, ha puesto en valor los productos agroalimentarios de la Comunidad, entre ellos el aceite. Al respecto, ha defendido la creación de marcas de calidad que atestigüen la excelencia de los mismos y “los permitan diferenciarse de los de otros de otras regiones”.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha puesto en valor el aceite de la provincia de Alicante, que se caracteriza por su gran riqueza varietal, gracias a variedades como la Alfafara, Blanqueta, Callosina, Changlot Real o Rojal, entre otras. En la provincia existen algo más de 29.000 hectáreas destinadas a la elaboración de aceites. Asimismo, más del 50 % de toda la superficie de olivar ecológico de la Comunidad Valenciana se encuentra en esta zona.