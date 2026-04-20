La industria del calzado pierde 400 millones de valor desde 2019

El aumento de los costes logísticos, la presión de los aranceles en mercados clave, como Estados Unidos, y los cambios en los patrones de consumo han puesto a prueba la estructura de costes de la industria del calzado nacional en los últimos años, lo que se ha dejado sentir especialmente en la rentabilidad de las pequeñas firmas del sector. Son estas pequeñas compañías las que han concentrado la pérdida de valor que ha registrado el sector y que Deloitte cifra en 400 millones de euros desde el año 2019.

Así lo recoge la consultora en su informe Situación y perspectivas del sector del calzado, donde se analizan los principales retos de este negocio que, según recalca el documento, mantiene en Elche su principal centro de actividad, con una facturación superior a los 1.300 millones de euros solo en este municipio.

Los expertos de Deloitte señalan que la industria zapatera ha crecido a un ritmo medio anual del 3,1% desde 2019. Eso sí, no lo ha hecho gracias a un aumento de la producción -que, de hecho, se ha reducido en este tiempo-, sino impulsada por el incremento de los precios medios y por un cambio en el mix de venta hacia productos de mayor valor añadido.

Al respecto, la consultora señala que la fabricación nacional se ha visto reducida tanto en términos de volumen, como en el número de productores, como consecuencia de la caída de la demanda interna y del aumento de la deslocalización industrial. No obstante, este impacto se ha visto parcialmente compensado por un incremento del valor unitario de la producción.

De esta forma, tras el bache de la pandemia, el ebitda medio de las firmas del sector -es decir, el resultado de explotación antes de descontar los intereses de la deuda, los impuestos y las amortizaciones- ha logrado remontar hasta el 7 %, una cifra ya aceptable, aunque todavía por debajo de la que se daba antes de la llegada del covid.

Una fábrica de calzado en Petrer. / AXEL ALVAREZ

El gran problema es que este desempeño financiero ha sido muy desigual entre compañías. Mientras aquellas compañías con una generación de ebitda superior a los dos millones de euros -es decir, las de mayor tamaño- han sido capaces de incrementar su cifra de negocio y defender márgenes, las compañías por debajo de esos dos millones de resultado de explotación han sufrido una erosión paulatina de sus márgenes, a pesar de haber sido capaces de incrementar sus ingresos, como respuesta parcial al incremento de los costes productivos y logísticos.

El informe destaca que, si se calcula el valor agregado de las acciones de todas las empresas del sector, se constata una caída cercana a los 400 millones de euros desde 2019. Eso sí, una destrucción de valor que se concentra íntegramente en estas firmas de menores dimensiones.

Mas ventas online

El documento también hace hincapié en la consolidación del tamaño del mercado online en España y Europa. En la actualidad, el comercio electrónico representa en torno al 18 % de las ventas de calzado en España, frente a una media europea cercana al 33 %. El desarrollo del mercado online para los próximos años estará marcada especialmente por la orientación a modelos de venta en firme, con mayor potencial de margen, y de la optimización en términos de gestión de los costes asociados a la logística inversa.

En paralelo, cobran una relevancia creciente factores como el posicionamiento de marca, la diferenciación del producto, la calidad, la durabilidad y la sostenibilidad. El consumidor occidental prioriza cada vez más la trazabilidad, la transparencia en la cadena de suministro y las condiciones sociales de producción, aspectos que pueden convertirse en una ventaja competitiva para aquellas compañías que operan desde entornos industriales consolidados como la Comunidad Valenciana.

«Nuestro análisis muestra que, aunque el sector está muy atomizado y enfrenta presión sobre márgenes y costes, las compañías que implementen estrategias integrales de digitalización, sostenibilidad y gestión eficiente de la cadena de suministro podrán mejorar su posición competitiva. Las empresas valencianas están especialmente bien posicionadas para aprovechar estas oportunidades y consolidarse en un mercado cada vez más exigente», señala Luis Salinas, gerente de Transacciones de Deloitte en la Comunidad Valenciana.