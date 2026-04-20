Lucha contra los talleres mecánicos ilegales en Alicante: la patronal tramita 176 denuncias

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) y la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la Provincia de Alicante (Atayapa), están llevando a cabo una campaña contra una de las grandes lacras que afectan al sector, como son los talleres mecánicos ilegales. Dentro de este ámbito, ambas organizaciones han tramitado nada menos que 176 denuncias en los últimos cinco años, lo cual se ha traducido en sanciones e, incluso, con el precintado de alguno de estos establecimientos. La patronal destaca el daño que el intrusismo profesional está ocasionando tanto al propio sector como a los consumidores, que se arriesgan a reparaciones defectuosas.

Fempa y Atayapa lideran la lucha contra el intrusismo profesional en sector de los talleres de reparación de vehículos en la provincia de Alicante, convirtiéndose en una prioridad por la importante implicación sobre la seguridad vial, industrial, medioambiental y la supervivencia de los talleres. Entre las diversas iniciativas puestas en marcha en los últimos años, cabe destacar el servicio de denuncias, a través del cual los talleres asociados pueden (manteniendo su anonimato) poner en conocimiento de la Federación aquellas situaciones irregulares de que tengan conocimiento.

Colas de vehículos en una ITV de la provincia de Alicante. / HECTOR FUENTES

Desde ambas organizaciones, dentro de la política de alianzas con las diferentes administraciones implicadas, se da trámite a las denuncias, colaborando con la policía autonómica, Seprona y entidades locales, al tiempo que refuerzan la visibilidad del taller autorizado, mediante la campaña mitallerdeconfianza.es, con el apoyo de la Diputación de Alicante.

En los últimos cinco años, se han recibido en Fempa 176 denuncias de talleres presuntamente ilegales o irregulares. De estas, 67 fueron en la ciudad de Alicante y comarca, 32 en las comarcas del Vinalopó, 8 en la zona de Alcoy, 34 en las Marinas y 35 en la Vega Baja.

Se estima que de la totalidad de talleres existentes en España, un 20 % son ilegales o clandestinos, según datos de las distintas campañas de inspección puestas en marcha por las distintas administraciones. De ello se desprende, por tanto, que uno de cada cinco talleres es ilegal, lo que implica que la actividad de los talleres que cumplen con la normativa puede haber caído en los últimos años más de un 20 %, por el repunte de los ilegales. Ello supone una competencia desleal insoportable para los talleres que cumplen la normativa.

Un coche esperando su turno de revisión en una ITV. / AXEL ALVAREZ

La Administración competente ha sancionado e incluso, en determinados casos, precintado algunos de estos talleres, aunque muchas veces se encuentra con dificultades para ello, ya que muchos de estos talleres ilegales o irregulares trabajan en viviendas, chalets o garajes particulares, lo que dificulta la localización e inspección de los mismos, al negar el acceso a los inspectores, lo que conlleva la necesidad de obtener una orden judicial.

Delitos asociados

Además, a través de estas inspecciones, en algunos casos se han descubierto otros delitos asociados, como vehículos robados, estupefacientes, trabajadores ilegales, placas de matrícula sustraídas, entre otros.

Las consecuencias que implica la existencia de este tipo de establecimientos, explican desde Fempa y Atayapa, son de diversa índole, tanto para los derechos de los consumidores, que en caso de problemas no van a poder exigir garantía de la reparación, como para la seguridad vial, dada la dudosa calidad de la reparación y de los materiales y recambios utilizados.

Asimismo, añaden, son un peligro para el medio ambiente, al desconocerse el destino de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en estos talleres, y para la seguridad de instalaciones y personas trabajadoras, al no cumplir en la mayoría de los casos los reglamentos, ni llevar a cabo las revisiones obligatorias o cuidar la prevención de riesgos laborales.