La matriz de Iberia crea una filial de mantenimiento de motores y centra su actividad en Madrid

La matriz de Iberia, el 'holding' IAG, ha creado una filial para el mantenimiento de motores y centrará su actividad en Madrid. El taller de La Muñoza acogerá, así, el cuidado del 70% de los motores que habrá en el mercado en 2035. Se trata de los motores LEAP, utilizados en aviones de corto y largo radio con un solo pasillo, como los Airbus A320neo y el Boeing 737 MAX.

La nueva filial, que se denominará IAG Engine Tech, contará con la entrada de un socio minoritario estratégico internacional, cuyo nombre no ha trascendido, que aportará, "capacidades industriales (know-how técnico), presencia global e inversión para acelerar el crecimiento y la competitividad del negocio, con la ambición de alcanzar una rentabilidad de doble digito", según fuentes de la compañía.

El mayor potencial de crecimiento de esta nueva filial estará vinculado a la licencia para motores LEAP, que la compañía acaba de recibir y que situará a Iberia y a IAG como uno de los siete actores mundiales con capacidad para tratar esta tecnología, lo que asegura a ambas compañías actividad a muy largo plazo, vinculada al ciclo de vida del motor, que supera los 30 años.

Según fuentes de Iberia, el sector del mantenimiento de aeronaves (MRO) está experimentando una "transformación profunda" y un crecimiento impulsados por la "renovación de flotas y la entrada en servicio de nuevas generaciones de motores más eficientes". Y los motores LEAP se sitúan en el segmento "con mayor crecimiento" de este mercado, lo que garantiza a la empresa trabajo a futuro para dar servicio para su propia flota, así como para los aviones de otras empresas.

Creación de empleo

El impulso del negocio de mantenimiento por parte de IAG supondrá inversiones en las instalaciones de Iberia relacionadas con el mantenimiento, así como la creación de nuevos puestos de trabajo. Se trata en todo caso de "empleo cualificado" marcado por la "necesidad de perfiles técnicos especializados". Además, serán necesarias nuevas capacitaciones que requerirán la renovación de perfiles técnicos de la plantilla y generarán oportunidades profesionales para los actuales trabajadores.

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Este nuevo desarrollo industrial se enmarca en la estrategia contemplada en el Plan de Vuelo 2030 de Iberia que busca contribuir a que Madrid sea un 'hub' aeronáutico a la altura de los grandes aeródromos europeos y asegurar el futuro de las actividades de asistencia en tierra ('handling') y de mantenimiento del grupo.