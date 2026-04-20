El tirón de la demanda nacional mejora la ocupación hotelera en la Costa Blanca

Los buenos datos de ocupación hotelera de la Semana Santa se prolongaron durante toda la primera quincena del mes de abril, lo que permitió a los establecimientos de la provincia mejorar sus datos, según la información facilitada este lunes por la patronal del sector, Hosbec.

Una mejora que vino protagonizada por la remontada del turismo nacional, que prefirió quedarse en destinos cercanos ante la inestabilidad que se registra a nivel internacional por la situación de Oriente Próximo, con la Guerra de Irán y la invasión del Líbano por parte de Israel.

En el caso de Benidorm, el arranque de mes registró una ocupación media del 80,7 %, mejorando el 78,4 % que consiguió en 2025. El mercado británico continúa siendo el gran motor del destino, con un 43,4% del total, aunque ligeramente por debajo del 46,1% de 2025.

Este ajuste se ve compensado por el notable avance del mercado nacional, que crece hasta el 42,5% frente al 37,1% del año anterior debido al efecto de la Semana Santa. A partir de ahí, el resto de mercados presentan una estructura muy concentrada, con Irlanda (2,6%), Bélgica (2,2%) y Países Bajos (2,1%) como principales emisores secundarios, en un contexto de menor dispersión internacional respecto a otros destinos.

Turistas transitando por Alicante esta Semana Santa. / ALEX DOMINGUEZ

En cuanto a la previsión, las reservas confirmadas para la segunda quincena de abril ya rozan el 80% (79,4%), lo que anticipa una continuidad en niveles elevados tras el impulso de la Semana Santa y refuerza la estabilidad del destino en el inicio de la temporada alta.

Costa Blanca

Por su parte, en el resto de la Costa Blanca se contabiliza una ocupación del 74,4 %, también por encima del 73,9 % del ejercicio pasado. Este patrón cambia al descender al detalle de Alicante Sur, donde la ocupación se sitúa en el 75,7 %, pero con una corrección notable respecto al 83,4 % de 2025, fruto del comportamiento excepcional que se produjo hace un año.

En cuanto a la composición de la demanda, la Costa Blanca muestra una recuperación clara del mercado nacional debido a la Semana Santa, que alcanza el 50,1% frente al 43,5% del año pasado, compensando una ligera pérdida de peso de los principales mercados internacionales. Reino Unido continúa liderando la demanda extranjera (13,8%), aunque cede presencia, al igual que Bélgica o Noruega, mientras emergen con mayor equilibrio otros mercados europeos como Polonia, Irlanda o Suecia. En Alicante Sur, esta tendencia se intensifica, con un claro predominio del cliente nacional (65,8%), muy por encima del 61,2% de 2025, y una presencia internacional más fragmentada, donde Reino Unido (8,9%) sigue siendo el principal emisor, aunque con menor intensidad, acompañado de mercados nórdicos y centroeuropeos con cuotas más moderadas.

Con todo, las previsiones para la segunda quincena de abril se sitúan en torno al 70% en ambas zonas, lo que apunta a una continuidad en niveles razonables tras el impulso inicial de la Semana Santa, aunque sin la intensidad del pasado ejercicio.