Agricultura y calzado no levantan cabeza y tiran hacia abajo de las exportaciones de Alicante

Ni la agricultura ni el calzado levantan cabeza en este inicio del año, y eso lo están notando, y de qué manera, las exportaciones alicantinas. Y es que la provincia se ha dejado entre enero y febrero 70 millones de euros, en un contexto en el que el sector primario sigue acusando el retraso en la campaña de hortalizas y la menor producción hortofrutícola, mientras que la industria zapatera sufre una caída del consumo propiciada por la inestabilidad de los mercados internacionales. El de Alicante, además, es el único territorio de la Comunidad Valenciana en el que las ventas al exterior han ido a menos.

No está siendo este un buen 2026 para las exportaciones provinciales. Si el año pasado las ventas al extranjero alcanzaron un máximo histórico con 7.365 millones de euros, gracias a un incremento del 5,4 %, ahora está sucediendo justo al revés. Así lo atestiguan los datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, los cuales reflejan un descenso precisamente de ese mismo 5,4 % en los dos primeros meses del ejercicio, situándose en los 1.216,9 millones de euros. ¿El motivo principal? La trayectoria que están siguiendo los dos principales sectores exportadores alicantinos, el agroalimentario y el calzado, que en este arranque de año no consiguen levantar cabeza.

Un expositor de la feria Futurmoda en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Ya sucedió en enero, y volvió a acontecer en febrero. En el caso de la agricultura, el único subsector que ha conseguido aguantar el tirón en este último mes ha sido el de las frutas y frutos secos, con 60,55 millones de euros frente a los 60,5 del mismo mes anterior. Las exportaciones de legumbres y hortalizas, sin embargo, han caído a la mitad, con 31,5 millones de euros frente a los 64,2 de febrero de 2025. Las conservas de verdura y fruta, por su parte, también sufren un retroceso, aunque menor, con 29,65 millones de euros, cuando un año antes habían sido 31,02.

Los motivos, tal y como ha subrayado el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, hay que buscarlos en el retraso de la campaña de hortalizas, principalmente de la alcachofa, como consecuencia de un invierno más frío de lo normal, lo que ha propiciado que las plantaciones hayan ido evolucionando de manera más lenta. El otro factor que ha traído consigo esta menor actividad comercial es la cosecha de cítricos, inferior a la del año pasado, por lo que no se ha podido exportar más producto. Ahora la esperanza reside en que las exportaciones puedan recuperarse en los próximos meses, con la presencia en el mercado de las hortalizas que han llegado con retraso.

Campo de alcachofas en la zona de Elche. / Jose Navarro

En lo que respecta al calzado, en este último mes de febrero también ha registrado un descenso significativo, al pasar de los 126,7 millones de euros del año pasado a los 110,59 del actual. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, viene apuntando al complicado contexto internacional provocado por los aranceles y la incertidumbre reinante en los mercados, lo que se está reflejando en los mercados, con una caída el consumo. Un escenario más que preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que la guerra de Irán, con el aumento de los costes energéticos, arrancó a finales de febrero, por lo que todavía no se había reflejado en los datos de exportación de este mes.

Otro sector que registró un descenso en sus ventas, aunque menos significativo, fue el del juguete, al pasar de 7,12 millones de euros a 6,80 millones, si bien en esta industria hay que tener en cuenta su fuerte estacionalidad, toda vez que concentra la mayor parte de sus ventas en la recta final del año.

Expositor de hortalizas de la provincia. / AXEL ALVAREZ

El metal, por su parte, tuvo un comportamiento irregular, dependiendo de cada una de sus ramas. Así, el aluminio y sus manufacturas, y las máquinas y aparatos mecánicos, registraron incrementos, al pasar de 27,07 a 29,09 millones y de 15,74 a 18,76 respectivamente. En cambio, los aparatos y material eléctricos, y los vehículos automóviles, empeoraron resultados, al transitar de 20,71 a 18,28 millones y 19,59 a 16,74 respectivamente.

En el lado de los sectores que registraron comportamientos netos positivos, hay que hacer referencia al textil, que en su conjunto pasó de 44,35 millones de euros a 50,25, así como las materias plásticas y sus manufacturas, que evolucionaron desde los 42,40 millones a 47,68.

La única en la Comunidad

Cabe reseñar que la de Alicante ha sido la única provincia de la Comunidad Valenciana que ha experimentado un retroceso en las exportaciones en los dos primeros meses del año. La de Valencia mejoró sus ventas un 1 %, para situarse en 3.479 millones de euros, y la de Castellón un 2,1 %, para alcanzar los 1.542 millones.

En lo que respecta al conjunto del territorio nacional, ha habido un descenso del 1,8 %, lo que ha dejado el total de las exportaciones en 60.646 millones de euros.