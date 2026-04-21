Directivos de Starbucks, Deloitte o Palladium compartirán sus experiencias en Opendir

El presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats; el director general de Starbucks España y Portugal, Antonio Romero; y el Partner T&T Customer & Marketing de Deloitte, Andrés Martínez Verde, formarán parte del elenco de ponentes de Opendir, el congreso que organiza El Círculo-Directivos de Alicante y que se celebrará el próximo 21 de mayo en el Auditorio de la Diputación (ADDA).

Los tres formarán parte de una de las mesas redondas del evento, en la que se abordará cómo se construyen marcas sólidas y diferenciales en sectores caracterizados por una alta competencia y una constante transformación.

Abel Matutes Prats preside el grupo balear Palladium Hotel Group desde enero de 2020, tras haber desempeñado los cargos de CEO y vicepresidente del grupo de Empresas Matutes siguiendo los pasos de su padre, Abel Matutes Juan.

Por su parte, Antonio Romero dirige Starbucks España y Portugal desde julio de 2022 tras una progresión continuada en la cadena en el área de Operaciones y tras haber comenzado en el grupo Alsea como camarero mientras estudiaba.

Andrés Martínez Verde, de Deloitte. / INFORMACIÓN

Y finalmente, Andrés Martínez Verde se incorporó a Deloitte en 2013 para la ejecución e implementación de proyectos de consultoría con el foco en el marketing y la estrategia de negocio.

La intervención permitirá a estos tres directivos compartir su visión sobre las claves para generar valor a través de la marca, abordando cuestiones como la experiencia de cliente, la consistencia en el posicionamiento, la innovación en el punto de venta y la adaptación a nuevos hábitos de consumo.

"Con estas dos incorporaciones abordamos historias de éxito de marcas consolidadas en sectores en permanente transformación, como son el turismo y la hostelería, y podremos conocer qué palancas hay que tener en cuenta y cómo son los procesos para analizar e implementar estrategias que permitan que el público desee nuestros productos o servicios", ha explicado la presidenta de El Círculo, Eva Toledo. Por este motivo, la directiva considera “una cita imprescindible este encuentro para recabar ideas y conocer tendencias que pueden ser replicables en nuestras empresas y negocios”.

Antonio Romero, director general de Starbucks España y Portugal. / INFORMACIÓN

La quinta edición de Opendir reunirá de nuevo a más de 1.200 directivos y directivas en una jornada diseñada para fomentar el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades y la creación de sinergias en el tejido empresarial con el lema "El nuevo ADN del Directivo: Propósito, Acción e Impacto". La cita será el 21 de mayo entre las 8, en que se abren las puertas, y las 15 horas.

Programa

Opendir dará comienzo a las 9 horas con una bienvenida institucional que estará a cargo del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; de la presidenta de El Círculo, Eva Toledo; y del alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Bajo la batuta de la presentadora Helena de Fuentes, el evento discurrirá con muchas intervenciones individuales, un diálogo y una mesa redonda que permiten profundizar en las temáticas seleccionadas: marcas, geopolítica, salud, gestión empresarial, resiliencia, expansión internacional, innovación o formación, entre otras.

Estos nuevos nombres se suman a un elenco de ponentes ya confirmado que incluye al tenista y entrenador Juan Carlos Ferrero, de Ferrero Tennis Academy; el cofundador y CEO de Facephi, Javier Mira; el politólogo Pablo Simón; Sandra Moñino, CEO de Nutriciónate y autora del best seller “Adiós a la inflamación”; el escritor y guionista Albert Espinosa; así como a la presidenta de EDEM, Hortensia Roig, y la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, quienes participarán en un diálogo sobre liderazgo, educación y empresa.