Empresas
Eurofragance facturó más de 200 millones en 2025, un 16% más
Redacción
La multinacional de fragancias catalana Eurofragance cerró 2025 con una facturación superior a los 200 millones de euros tras un aumento del 16% en ventas comparables respecto del ejercicio anterior, "gracias al buen rendimiento regional y a un crecimiento equilibrado en todas las categorías de producto", informa la compañía este martes en un comunicado.
Estos resultados se deben al crecimiento en todas las regiones, especialmente en Oriente Medio, Latinoamérica, África, Turquía e Indonesia, "que han contribuido de manera significativa al buen resultado pese al aumento de los costes de las materias primas y la subida de los tipos de interés".
El CEO de la multinacional, Joan Pere Jiménez, ha asegurado que los resultados de 2025 han superado los objetivos financieros marcados y que este crecimiento ha sido posible gracias a las inversiones estratégicas en sus fábricas y centros creativos, "a la innovación constante en soluciones de fragancias, al desarrollo continuo de ingredientes propios y a la fidelidad" de su base de clientes.
Coincidiendo con su 35 aniversario, este 2025 Eurofragance ha ampliado la planta de producción de Barcelona, ha inaugurado un Centro Creativo en Yakarta, ha expandido el de Bombay, y ha establecido nuevas oficinas en Estambul.
El director financiero de Eurofragance, Juan Ramón López Gil, ha explicado que la compañía ha encadenado cinco años consecutivos de crecimiento de doble dígito: "Estos resultados demuestran la solidez de nuestro modelo de negocio y la eficacia en la ejecución".
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Tres mujeres heridas al arrollar una moto a dos personas en una parada de bus en Alicante
- Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes
- 50 años de Galerías Preciados: una nueva forma de comprar en Alicante
- La batalla de Almansa enseña hoy la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad
- Cuando Tabarca formó parte de Elche... y de Barcelona