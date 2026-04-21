El Ibex 35 abre al alza y el petróleo baja hasta los 95 dólares

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este martes con una subida del 0,31%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.317 puntos, en una jornada marcada por la esperanza de que Irán se sume a una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos (EEUU), lo que ha llevado al precio del petróleo a moderarse hasta los 95 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba más de un 0,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 95,2 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 89 dólares, con un retroceso del 0,6%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, decrecía más de un 3,5%, hasta los 38,9 euros por megavatio hora.

La moderación del precio del petróleo y del gas en las primeras horas de este martes se produce por la esperanza de que se den nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, viaja hoy a Islamabad con la intención de mantener contactos con la delegación iraní.

En el plano empresarial, Enagás ha informado que ha alcanzado un acuerdo para adquirir un paquete accionarial representativo del 31,5% del capital social de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros. Además, la compañía ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones en el primer trimestre del año, un 12,7% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve -antigua Cepsa- y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

En este contexto, las principales Bolsas europeas han comenzado con signo mixto en la apertura de este martes: Fráncfort sube un 0,4%, mientras que París y Londres han amanecido prácticamente planas.

En Asia, sus principales Bolsas han registrado avances por la posible reanudación de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán. En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un ascenso del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube cerca de un 0,3% y en Japón, el Nikkei ha crecido un 0,9%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai ha crecido casi un 0,07%, en tanto que el índice Shenzhen ha subido un 0,1%.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Puig (+1,53%), Sacyr (+1,42%) e Indra (+1,1%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Unicaja (-3,4%), Arcelormittal (-0,11%) y Mapfre (-0,09%).

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En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1776 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años bajaba hasta el 3,4%.