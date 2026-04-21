Masymas supera los 440 millones en ventas tras crecer un 4,3 % en el último año

La cadena de supermercados Masymas logra un nuevo récord de facturación. La enseña de la compañía Juan Fornés Fornés SA cerró el pasado ejercicio con 440,3 millones de euros en ventas (IVA incluido), en lo que supone un 4,3 % más que en 2024 y un nuevo máximo para la compañía.

Aunque la subida de precios influyó en esta mejora de los ingresos, desde la firma que dirige José Juan Fornés recalcan que también registró un incremento del 3 % en el volumen de artículos.

Durante 2025, la compañía destinó 15 millones de euros a aperturas y reformas de tiendas. En este periodo, inauguró nuevos supermercados en Dénia (Alicante) y en Las Torres de Cotillas (Murcia), además de acometer la reforma integral de un establecimiento en San Vicente del Raspeig (Alicante).

Una de las tiendas de Masymas. / INFORMACIÓN

Esta inversión se ha traducido también en una evolución del modelo de tienda, con la Sección Cocina ya implantada en 28 supermercados tras sumar tres nuevas incorporaciones en 2025, y con el bandejero de pescado presente en 23 establecimientos.

En total, Masymas ya cuenta con 115 supermercados en toda la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, entre ellos, 45 establecimientos bajo la enseña masymas basic, que son tiendas de menor tamaño. En conjunto, la mercantil emplea a 2.763 personas.

Menos desperdicio

La compañía elevó hasta 1,7 millones de euros su inversión en medidas contra el desperdicio alimentario, como la gestión ajustada de pedidos, la mejora continua de procesos internos o la aplicación de descuento del 30% en productos cercanos a su fecha de consumo preferente, lo que permitió evitar la pérdida de 2.400 toneladas de alimentos en 2025.

Además, reforzó su compromiso social con la donación de 700 toneladas de alimentos a través de la colaboración con 35 entidades locales. El ejercicio también estuvo marcado por el apagón de abril, que afectó directamente a 70 tiendas y obligó a la retirada y destrucción preventiva de más de 60 toneladas de producto.

En cuanto a fidelización, los clientes de Masymas han ahorrado un total de 4,5 millones de euros con la tarjeta cliente, alcanzando ya los 227.000 hogares.

El director general de Masymas, en una de sus tiendas. / RAFA ARJONES

Entre las previsiones para 2026, Juan Fornés Fornés S.A. invertirá 15 millones de euros, dirigidos, entre otros, a la inauguración de dos nuevos establecimientos, uno en Calp (Alicante) y otro en Sueca (Valencia), y de una reforma integral en el Grao de Castellón (Castellón).

Con esta política de expansión calmada la cadena ha conseguido elevar su cifra de ingresos cerca de un 50 % en los últimos cinco años, al pasar de los 300 millones de euros con los que finalizó 2019, a los más de 440 de este ejercicio. De esta forma, se consolida como una de las principales firmas de distribución de la Comunidad Valenciana y, en concreto, la tercera por facturación entre las que tienen su sede en la autonomía.

A nivel provincial, Masymas también es una de las mayores compañías de Alicante por volumen de ventas. La compañía nació en 1981, cuando el actual director general de la compañía decidió transformar el negocio de su familia, que se dedicaba a la distribución de mercancía al por mayor en la Marina Alta, y abrió su primer supermercado.