Nombramiento
Turisme rearma su equipo de planificación y pesca en Ivace y consultoría
El área de Marián Cano cubre con Jordi Bataller y Fernando García de Miguel las direcciones de Inteligencia Turística y Proyectos Estratégicos
La Agencia de Turisme de la Comunitat Valenciana ha dado luz verde a la incorporación de Jordi Bataller y Fernando García de Miguel como nuevos directores del departamento. Tras los procesos de selección para estos dos puestos directivos, los dos profesionales se incorporan como director de Inteligencia Turística e Innovación y Jefe de Planificación y Proyectos Estratégicos, respectivamente. Las vacantes generaban un vacío relevante por las tareas que tienen que realizar ambos puestos y porque todo ha coincidido con un proceso de estabilización interna complicado.
Finalmente, la entrada de Bataller y García de Miguel supone la entrada de dos perfiles diferentes con un nexo común como es el Ivace. Por un lado, Jordi Bataller procede del mundo de la consultoría, en este caso, su último trabajo era en la francesa Capgemini Invent que afronta un ERE y anteriormente en Everis, según refleja en sus redes sociales. Por parte de Fernando García, su fichaje responde a la cantera del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación. García de Miguel era, hasta ahora, director de poryecto en las oficinas de Reino Unido desde hace 11 años y, anteriormente, ocupó la dirección de mercados internacional en la Feria de Valencia.
Fondos europeos
Ambos tendrán el objetivo de impulsar la estrategia de la Comunidad Valenciana en dos esferas prioritarias para los destinos de las tres provincias. Turisme fue uno de los organismos pioneros en desarrollar la estrategía de Turismo Inteligente en España y la llegada de fondos europeos fue clave para desarrollar estrategias en la aplicación de tecnología y proceso innovadores en la métrica y las actuaciones de los municipios y áreas. En este 2026, las autonomías y entidades locales se enfrentan al hándicap de finalizar y justificar la llegada de esas subvenciones y, sobre todo, a saber sacar partido en contar una "gobernanza" moderna basada en principios de sostenibilidad.
Por otra parte, la cobertura del puesto de Inteligencia Turística supone también cerrar el capítulo, definitvamente, que supuso el paso de Olivia Estrella que fue uno de los fichajes que la ex consellera Nuria Montes recupero de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) y cuyo paso por Turisme desembocó en una polémica por la denuncia de la plantilla por un supuesto abuso de poder, que finalmente se archivó. De hecho, Estrella saltó al Parque Científico de la Universidad de Alicante el pasado febrero, donde ha asumido la dirección de Desarrollo Estratégico.
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