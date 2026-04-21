Las ventas de juguetes crecen un 4 % impulsadas por puzles, juegos de mesa y artículos de adultos

Las ventas de juguetes en España, según la consultora de datos Circana, cambiaron de tendencia en 2025 con un volumen total de mercado de 1.158 millones de euros y un crecimiento del 4% impulsado principalmente por las categorías de puzles, juegos de mesa, construcciones, kidults (juguetes para adultos) y vehículos. El mercado licenciado, por otro lado, supuso el 34,6 % del mercado total de juguetes, la cifra más alta en la historia del sector.

Estos datos se han dado a conocer en la apertura de la Feria del Juguete de Madrid, donde también se ha informado que la industria sectorial ha arrancado 2026 con buenas previsiones, ya que en el mes de enero las exportaciones aumentaron un 12,5%, superando los 43,8 millones de euros. Las importaciones también subieron, pero de forma más moderada, con un 7,5 %,

Un juego de mesa, sector que ha tirado de las ventas. / Germán Caballero

La forma de jugar está cambiando. Ya no se trata solo de entretener, sino de sentir, desconectar y compartir. Así lo demuestran los juguetes destacados que se presentan en la quinta edición de la Feria del Juguete de Madrid (21-23 de abril, Hotel Marriott Auditorium), donde las tendencias apuntan claramente hacia el juego como herramienta emocional.

Jugar para relajarse. Jugar para desarrollar la creatividad. Jugar para socializar. Jugar para volver a ser niño. Según explica la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), en 2026, los juguetes se eligen en función de lo que hacen sentir. Las 60 empresas participantes en la quinta edición de la feria presentan una cuidada selección de propuestas que reflejan un cambio profundo en el sector: el paso de un consumo basado en el producto, en la innovación, a uno centrado en la experiencia emocional.

Entre las principales corrientes que marcarán la próxima campaña, destaca el fenómeno “kidult”, con productos pensados para adultos que buscan reconectar con su infancia y liberar estrés a través del juego. En esta tendencia se suman los juguetes diseñados para fomentar la calma, la concentración y el bienestar en un contexto de vida cada vez más acelerado.

Fábrica de muñecas de la Foia de Castalla. / Juani Ruz

El contacto con el entorno también gana protagonismo con los juguetes para disfrutar del aire libre, que invitan a moverse, explorar y generar endorfinas en espacios abiertos. Frente a la hiperconectividad, crece además el interés por los juguetes de manualidades (DIY), que potencian la creatividad, la concentración, el disfrute del momento presente, el hacer las cosas por uno mismo, ofreciendo una experiencia más pausada y consciente.

La nostalgia sigue siendo un valor al alza con el auge de los juguetes retro y vintage, que conectan generaciones y recuperan formas de juego tradicionales. Y, en paralelo, resurgen con fuerza los juegos de mesa, convertidos en una de las principales herramientas para socializar y compartir tiempo de calidad. Y los adorables peluches que favorecen el desarrollo de un apego seguro y que permite a niños y mayores expresar sus emociones.

Necesidades emocionales

La Feria del Juguete de Madrid se consolida así como el escaparate donde descubrir no solo productos, sino también cómo el juego evoluciona para adaptarse a las nuevas necesidades emocionales de la sociedad.

La feria coincide con la celebración del Licensing Day España. Es el primer evento B2B en España totalmente dedicado al brand licensing, un punto de encuentro único para marcas, licensors, agencias y profesionales clave que buscan crear nuevas alianzas y descubrir oportunidades de negocio en el mercado español.