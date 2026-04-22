Baleària ya prueba su nuevo fast ferry Mercedes Pinto para operar en Canarias

Baleària ha empezado este miércoles las pruebas de navegación del fast ferry Mercedes Pinto en Gijón, el tercer catamarán con motores duales a gas natural que se está ultimando en el astillero Armon y que la compañía espera recibir durante el mes de mayo. La naviera tiene previsto que este nuevo buque opere en las rutas con Canarias cuando se cierre la adquisición de los activos de Armas Trasmediterránea en el archipiélago, según ha informado la propia compañía.

Estas pruebas de mar se prolongarán durante los próximos días e incluyen la validación de la maniobrabilidad, velocidad, estabilidad y comportamiento de los motores, así como el rendimiento de los sistemas energéticos y de navegación. Estas pruebas, que se realizarán tanto a gas natural como con diésel, permiten también verificar el correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares, de seguridad y de propulsión antes de su entrada en servicio.

El nuevo fast ferry tendrá una capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, y compartirá las innovaciones de sus catamaranes gemelos de la flota de Baleària: el Eleanor Roosevelt y el Margarita Salas. El Mercedes Pinto contará con dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona para niños y acomodaciones pet-friendly, entre otros.

Una mujer pionera

El nombre del fast ferry es un homenaje al legado de Mercedes Pinto, escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX. Pinto desarrolló una aclamada trayectoria como escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural en el ámbito hispanoamericano. Asimismo, Pinto es reconocida internacionalmente por ser una mujer pionera en la defensa de ideales de progreso, justicia social y avance en derechos civiles, donde destaca especialmente su implicación en el reclamo de la modernización de la ley del divorcio.

El nuevo 'fast ferry' de Baleària que operará en Canarias. / INFORMACIÓN

Baleària mantiene desde hace años un firme compromiso con una navegación más sostenible, con el objetivo de alcanzar las emisiones cero en 2050. Para ello, impulsa una estrategia de descarbonización basada en el uso de combustibles más limpios, la electrificación de su flota, la mejora de la eficiencia energética y la optimización operativa de sus buques. La compañía, pionera en el uso de motores duales a gas natural, ha incorporado el biogás -un combustible con emisiones netas cero- en varias de sus rutas, y avanza en proyectos de propulsión eléctrica como el desarrollo de corredores verdes. Gracias a estas iniciativas, Baleària ha logrado reducir su huella de carbono.