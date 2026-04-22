El Consell promete inversiones de 800 millones hasta 2030 en infraestructuras viarias e hídricas en Alicante

La Generalitat tiene ya planificadas inversiones por valor de más de 800 millones de euros en la provincia de Alicante hasta 2030, de las que más de la mitad se encuentran ya en ejecución. Así lo ha asegurado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en una reunión mantenida con la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA). Entre las actuaciones que ha destacado, figuran la modernización del TRAM, la ronda sur de Elche o mejoras en infraestructuras hídricas, tanto en materia de depuración como de saneamiento.

Martínez Mus ha subrayado que “Alicante vive uno de los mayores ciclos inversores en infraestructuras de su historia, con más financiación, más agilidad y más coordinación institucional”, y ha incidido en que “hemos pasado del bloqueo a la ejecución, con proyectos estratégicos ya en marcha que responden a la realidad actual y no a la de hace 20 años”.

Tal y como ha explicado el vicepresidente, la principal apuesta de la inversión, en torno a la mitad, se concentra en las infraestructuras hidráulicas a través de Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR). Solo en los últimos meses y en el actual ejercicio se han activado, remarca, un centenar de actuaciones centradas en la depuración, el saneamiento y la mejora y ampliación de instalaciones existentes, además de nuevas infraestructuras en distintos municipios de la provincia.

La ronda sur de Elche es una de las obras contempladas en las inversiones. / AXEL ALVAREZ

A esta apuesta se suma la modernización del TRAM de Alicante, que contará con 250 millones de euros hasta 2030 en lo que supone “su mayor transformación histórica”. Entre las actuaciones destaca la futura estación central, con más de 100 millones de euros de inversión y finalización prevista en 2029, junto a la duplicación de vías, nuevas infraestructuras y la incorporación de nuevos tranvías. “Estamos aumentando capacidad, frecuencia y calidad del servicio, con una red preparada para el futuro”, ha señalado.

En materia de carreteras, la Generalitat mantiene una inversión sostenida y estable con unos 30 millones de euros anuales esta legislatura destinada a actuaciones que priorizan la conservación y la seguridad vial, al tiempo que impulsan proyectos estratégicos como la ronda sur de Elche o la CV-95, entre Orihuela y Torrevieja, clave para responder a las necesidades reales de movilidad y crecimiento. Ambas concentrarán una inversión superior a los 200 millones.

Puertos

Respecto a las infraestructuras portuarias, Martínez Mus ha explicado que los puertos de la Generalitat recibirán 6,5 millones de euros entre 2025 y 2026, “en un contexto en el que se pasará del mantenimiento a la modernización”. En este sentido, ha señalado que “2026 marcará un punto de inflexión con el incremento de la inversión, la mejora de la eficiencia energética y actuaciones de integración puerto-ciudad” en enclaves como Dénia, Torrevieja o Santa Pola.

El vicepresidente también ha destacado el impulso a las infraestructuras energéticas, con el desbloqueo de subestaciones y líneas clave en la provincia que permitirán liberar capacidad eléctrica, facilitar nuevos desarrollos industriales y habilitar suelo para vivienda. “Estas actuaciones podrían generar miles de empleos y evitar la fuga de inversiones a otros territorios” ha señalado Martínez Mus.

Pérez Llorca visita las obras del túnel de la Estación Central del TRAM de Alicante / Rafa Arjones

Asimismo, se ha referido a la nueva ley del Suelo que está desarrollando la Generalitat, orientada a reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y fomentar la vivienda protegida mediante proyectos habitacionales locales y fórmulas de colaboración público-privada.

“Estamos eliminando obstáculos para que la inversión llegue y se quede con reglas claras que generen confianza, mientras la Generalitat alinea infraestructuras, energía y urbanismo para hacer posible el crecimiento. Alicante no está esperando inversiones: las está liderando” ha concluido el vicepresidente.