El ERE de Castilian se enreda: los sindicatos mantienen la demanda y los extrabajadores no quieren volver

Lograr unanimidad en un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) siempre es complicado y el tiempo, a veces, juega en contra de quienes ya han puesto tierra de por medio. Este es el caso de los ex empleados de Castilian que han provocado varias reuniones en las últimas semanas para que los sindicatos reculen y no sigan adelante con la denuncia. El enredo evidencia que el tiempo de la Justicia abren situaciones no deseadas. Así los antiguos trabajadores han reclamado a CGT, UGT y CCOO que acepten las nuevas condiciones de la empresa perteneciente al grupo Konecta, cuestión que han rechazado de plano dado la presuntas irregularidades en las que se abordó el ERE el pasado diciembre.

Castilian es una sociedad que se dedica a los servicios de atención telefónica y que, principalmente, realiza campañas para terceros. A finales del año pasado, presentaron el expediente de regulación que afectó a un centenar de personas en las delegaciones en Elche, Córdoba y Madrid. De la localidad ilicitana, se vieron afectadas más de 50 empleados y supuso un duro golpe porque dejaba en precario el futuro del centro operativo localizado en el parque empresarial ilicitano.

Quienes se fueron de manera voluntaria temen ahora, pasados cuatro meses, que el juicio se ganen y tengan que deshacer el camino andado estas semanas como el hecho de haber encontrado otro trabajo. De hecho, una de las ex trabajadores asegura que "no tiene mucho sentido, porque no hay campañas y cuando volvamos seguramente nos enfrentemos a otro ERE". El temor a esta circunstancia ha provocado cruce de correos y una presión añadida sobre los responsables sindicales que, este lunes, trataron de explicar su posición de continuar adelante con la demanda que ya tiene fecha de juicio en la Audiencia Nacional: el próximo 13 de mayo.

Manifestación de los trabajadores el pasado enero en las oficinas de Elche. / INFORMACIÓN

Resolución

Para los ex empleados, "entendemos la defensa de los puestos de trabajo en su momento por los sindicatos y todos estábamos de acuerdo", comentan; pero "ahora no tiene sentido". "Solo cinco personas que se fueron de manera forzosa, de las 23, han manifestado su voluntad por volver", añaden. Tanto desde UGT como desde CCOO entienden la postura de estas personas, pero consideran que el proceder de la empresa no se puede medir en una escala local, pues afecta a varios centros. Además, los intentos de negociación han sido infructuosos, cuestión que no comparten desde el sector de los ex trabajadores.

En la actualidad, Castilian mantiene las oficinas de Elche abiertas con 60 profesionales. Una docena de ellos permanece en casa con permiso retribuido. Desde ambas partes, confirman que la operativa es residual y que los compañeros están realizando apoyo a campañas que se gestionan desde otros puntos de España. Por este motivo, el escenario que se abre es la de una posible reincorporación se ve con preocupación; sin embargo, desde los sindicatos recuerdan que la defensa de los puestos e,s en conjunto, y que no pueden estar amparadas en las malas praxis como han venido a corroborar desde la Inspección de Trabajo.

Desde UGT, apuntan a que la previsión orientativa que manejan es que la decisión del tribunal se pueda conocer antes de un mes desde el juicio y que la vuelta también conlleva la restitución de los derechos, es decir, las retribuciones que tuvieran. Además, recuerda que Castilian se negó, desde un principio, a dar explicaciones sobre los motivos de la medida, cuando había opciones para recolocar a operarios y realizar una salida ordenada. En este sentido, desde el Comité de Empresa se criticó duramente la encuesta lanzada por la mercantil para evaluar las posibles salidas, sin mediar una negociación.