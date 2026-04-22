Los expertos son contundentes: Alicante perderá turistas a partir de 2040 por el impacto climático

Las evidencias científicas confirman que el cambio climático tiene sus efectos sobre los territorios. El Ayuntamiento de Alicante, en pleno desarrollo del Plan General, ha querido poner cifras a esta realidad que castiga especialmente a las zonas mediterráneas a través de un informe de impacto en el turismo. Dos de sus autores, los catedráticos de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina y Juan Llopis, han descrito un escenario con consecuencias negativas si no toman medidas claras. De entrada, el experto en Climatología ha situado en 2040 el umbral en el que la ciudad podría empezar a perder turistas, mientras que el economista ha traducido esa circunstancia en la pérdida de 80 millones de euros, 800 empleos en el sector y un descenso de 12 millones en la recaudación fiscal.

Esta línea de tiempo e impacto es una aproximación que los coautores del informe junto al propio alcalde Luis Barcala califican de "oportunidad" para adecuar la planificación del municipio y actuar con propuestas concretas en el corto y medio plazo, pues los pronósticos analizan hasta 2050. Las más destacadas enlazan con lo anunciado en este futuro diseño urbanístico: grandes “pulmones verdes” como el Parque Central y los proyectados en las Lagunas de Rabasa y La Condomina, según ha destacado el alcalde. También desde el Patronato de Turismo, su concejal Ana Poquet, ha apuntado a la elaboración de una estrategia "Alicante Destino Sostenible 2027/30" con la protección de la bahía vía programa Agua Circular y la eliminación del riesgo de inundabilidad en el centro.

Adiós al confort

Las dos cátedras institucionales de la Universidad de Alicante - la de Turismo de la Ciudad de Alicante y la de Cambio Climático de Aguas de Alicante - cuenta con dos partes claras, según ha explicado Jorge Olcina. "En la primera se hace un diagnóstico del estado de la cuestión de la situación climática en la ciudad y, en la segunda, el impacto económico; así como una serie de recomendaciones que se podrían llevar a cabo para ir adaptándonos", ha explicado. Como principal conclusión, Olcina ha reconocido "una pérdida de visitantes no inmediata, pero sí en un proceso de medio y largo plazo. Todo lo que estamos viendo es que a partir del 2040 es cuando, si no se hace nada, podríamos comenzar a ver una reducción de llegadas de visitantes, porque Alicante perdería ese confort térmico en la estancia en el centro del verano".

Jorge Olcina, Sergio Sánchez, Luis Barcala, Ana Poquet, Juan Llopis y Elena Lumbreras, tras la presentación del informe.. / INFORMACIÓN

El catedrático de la UA y director de la Cátedra de Cambio Climático ha querido equilibrar la balanza con un "aspecto positivo que estamos notando y es que cada vez la temporada turística en todo el litoral mediterráneo, se puede prolongar hacia los extremos. Es decir, empieza antes, termina después. Ahora ya estamos hablando de una temporada que prácticamente desde el mes de marzo hasta bien entrado noviembre se desarrolla con plena actividad".

La conocida como desestacionalización de los destinos convierte en más prioritaria la adopción de medidas que, en criterio del catedrático de Análisis Geográfico en la UA, "van desde la parte de planificación urbanística. La ciudad necesita ir incorporando algunas cuestiones para adaptarse a los tres efectos inmediatos que ya estamos notando del cambio climático". En primera posición está el hecho de la citada pérdida de confort térmico. "Tenemos un clima cada vez menos confortable, especialmente por las noches", ha señalado, al tiempo que ha recordado que Alicante ha pasado de 15 noches tropicales en la década de los ochenta a 105 el año pasado".

En segundo y tercer lugar, están las lluvias más irregulares y el carácter más extremo de los fenómenos atmosféricos y que seguir trabajándolo toda la cuestión de planificación hídrica, de gestión del agua y luego la posibilidad que ya está ocurriendo de que se produzcan eventos extremos más frecuentes", ha subrayado. En este sentido, ha recordado la importancia de inversiones en el desarrollo de sistemas de drenaje sostenible, instalación de fuentes en la calle para podernos refrescar en los días más calurosos de verano, zonas de sombreado en calles, especialmente de las más turísticas.

Luis Barcala interviene durante la presentación del informe de impacto climático en el turismo de Alicante. / INFORMACIÓN

Las cifras

En el campo económico, Juan Llopis ha dibujado los tres escenarios abordados en el informe y que van desde un impacto bajo, medio y alto del cambio climático. El economista ha reconocido que los actuales estudios apuntan a un panorama de aumento de la temperatura superior al grado y medio que puso la Conferencia de París como alerta. Por este motivo, su diagnóstico es el de un impacto medio-alto.

"Ya ha modificaciones en los patrones de llegada de turistas", ha subrayado en referencia al aumento de visitantes de otras nacionalidades fuera de los meses puramente veraniegos. El último dato revela que el año pasado 935.389 turistas extranjeros, un 20 % más que el 2024 y que, en julio y agosto, la cifra se situó en 196.160 visitantes (18,5 % de crecimiento). Con este punto de partida, Llopis ha descrito que "no hacer nada" tendría un impacto de 31,2 millones en 2030; 80,42 millones en 2040 y 152,29 millones en 2050.

En la caída del empleo para el sector, las estimaciones que se hacen son de 312 trabajadoress menos en 2030; 804, diez años después y 1.523, otra década posterior. El último apartado ha querido hacer una prospección en la recaudación fiscal. El informe de la UA señala caídas de 4,68 millones a final de esta década; 12,06 para 2040 y 22,84 euros para 2050.

Alicante identifica impactos y oportunidades del cambio climático como destino turístico / INFORMACIÓN

La mejora pasa, pues, por reelaborar las actuales políticas, que se consideran son "fragmentadas" , porr lo tanto, no tantransversaless como debería. También se destaca la necesidad de arbitrar financiación para abordar las actuaciones e incentivar la participación ciudadana. "Somos la sociedad del ES-Alert", ha llegado a decir Olcina. Lo que implica informar y hacerlo de una manera correcta e implicar a los agentes del sector como hoteles y apartamentos turísticos para que esas previsiones lleguen a los huéspedes.

Modelo de ciudad

En la lista de recomendaciones, cabría destacar la relativa a "convertir a Alicante en un laboratorio mediterráneo de innovación climática" y para ello, la medición de resultados será clave. El encargo de abordar las actuaciones ha sido el alcalde alicantino. Luis Barcala considera que los informes se realizan en el momento oportuno en el que se está decidiendo el futuro diseño de la ciudad. En este caso, el edil popular se ha manifestado contundente con dos circunstancias. La primera es la necesaria construcción de los grandes pulmones verdes para el municipio y el segundo, "el diseminado no es sostenible".

Barcala también ha hecho hincapié en otras medidas que lleva a cabo el Ayuntamiento “para hacer frente a la transversalidad” del cambio climático el Parque Central y otros grandes espacios verdes previstos en las Lagunas de Rabasa y La Condomina, la eliminación del riesgo de inundabilidad y la estrategia Alicante Agua Circular, “que es clave para proteger nuestra bahía y la mayor superficie municipal de la ciudad, que es nuestro mar Mediterráneo”. El primer edil ha precisado que estos objetivos, además de en el PGE, también se plasman en la Estrategia Alicante Destino Turístico Sostenible 2027-30 que ultima el Patronato muniicipal.

Barcala se ha hecho eco de las recomendaciones hechas por los expertos y que también apuntan desde la elaboración de un Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático con medidas específicas para el turismo hasta la ampliación de la red del TRAM.