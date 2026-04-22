Ineca inicia el control de las inversiones del Consell tras años de demanda

Tres semanas después de que CEV Alicante arrancara a la Delegación del Gobierno el compromiso de entregar documentación sobre las inversiones del Estado en la provincia de Alicante, el Consell entrega la primera documentación al Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante sobre las actuaciones realizadas en el mismo ámbito. El hecho es el primer paso en firme que el Ejecutivo valenciano da para la rendición de cuentas que llevan reclamando el empresariado desde hace años y que busca, no solo transparencia, sino también conocer en detalle qué y dónde se están acometiendo las obras.

El presidente de Ineca, Alfredo Millá, ha destacado los avances que se han producido en la materia, porque se empezará a analizar la documentación y también porque se ha fijado un sistema de trabajo. En este sentido, los equipos del Instituto y del propio conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, volverán a reunirse en tres meses para avanzar en la materia. Millá ha subrayado también que la reunión ha sido fructífera respecto a la preparación que se ha observado y que se ha traducido en la entrega de cifras por parte de las diferentes de las direcciones generales. Además, ha confirmado que se ha abierto un canal directo para aclarar cualquier duda sobre el material lo que permitirá ser más productivos por ambas partes.

Un momento de la reunión entre Infraestructuras e Ineca en la Casa de las Brujas en Alicante. / INFORMACIÓN

Calidad en el dato

En este sentido, Ineca se ha marcado como punto de partida poder analizar la ejecución de 2025 y también "empezamos a disponer de una base de información que ya permite identificar el comportamiento de determinadas inversiones, incluyendo en algunos casos el grado de ejecución, lo que supone un paso importante hacia un estudio más riguroso y útil, aunque aún falta extender ese análisis a todas las áreas de inversión".

Al encuentro también han asistido la directora general de Infraestructuras Terrestres, Mª José Martínez Ruzafa, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles Linares; el director gerente de la EPSAR, José Aparicio, y el director gerente de FGV, Alfonso Novo, por parte del Consell y por parte de Ineca, además de Millá, han estado el coordinador del Comité de Estudios, Juan Lozano; el vicecoordinador, Arturo Albaladejo; el director de Estudios, Francisco Llopis, el director de Proyectos, Armando Ortuño, y la directora Susana de Juan.