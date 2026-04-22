Innovación se decanta por ISP para explotar el parking de Distrito Digital en el Puerto de Alicante frente a Digital Córner

La Conselleria de Innovación, a través de la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), se ha decantado por el Grupo Iniciativas Sociales Productivas (ISP) para la explotación del parking subterráneo situado en el edificio de Distrito Digital en el Puerto de Alicante. La empresa sevillana ha superado en puntuación en el concurso convocado a tal efecto a la alicantina Digital Córner, actual concesionaria de Panoramis, con lo que, de cumplimentar toda la documentación requerida, se convertirá en la adjudicataria del aparcamiento.

SPTD decidió en su momento sacar a licitación la gestión del parking, situado en el muelle 5 y con 183 plazas, con la finalidad de rentabilizar las instalaciones, reduciendo además los gastos que le supone en la actualidad la gestión directa. Y todo a cambio de un canon de 116.160 euros anuales, que es la cantidad que tendrá que abonar la empresa elegida.

La sede de Distrito Digital en el Puerto de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Al concurso convocado a tal efecto concurrieron dos empresas. Por un lado, Digital Córner, la actual concesionaria de Panoramis, que ya regenta las 500 plazas de aparcamiento de este inmueble, y por otro el grupo sevillano ISP que, entre otros parkings de la capital andaluza, está explotando el de Sevilla Puerto.

Pues bien, una vez revisadas las propuestas de ambas empresas, la que ha recibido una mayor puntuación es la de ISP, compañía a la que se le ha requerido que aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad económica y técnica para adjudicarse la explotación. A partir de ahí, los técnicos valorarán si cumple con lo requerido, procediendo a la adjudicación en caso de que todo esté correcto.

Otra perspectiva de la sede de Distrito Digital. / AXEL ALVAREZ

Según la información facilitada, el valor del contrato del aparcamiento situado en los bajos de Distrito Digital por cinco años de funcionamiento supera ligeramente el millón de euros, vinculado al pago del canon de 116.160 euros. En el concurso convocado, en cualquier caso, aparece también la opción de prorrogar la gestión, lo que elevaría el valor estimado del contrato por encima de los dos millones de euros.

Centro de Congresos

Se trata de una infraestructura atractiva a nivel de explotación, sobre todos si se tiene en cuenta que la construcción del proyectado centro de congresos, justo al lado del edificio de Distrito Digital, podría elevar exponencialmente la demanda de plazas de aparcamiento.

Cabe recordar que Digital Córner, al que la empresa sevillana le ha tomado la delantera en este concurso, tiene abierto por el Puerto de Alicante un expediente de sanción por las obras sin licencia llevadas a cabo en Panoramis.