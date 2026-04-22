Pianno 39, la tienda alicantina online que apostaba por la belleza real de las mujeres, entra en concurso de acreedores

Fue uno de los grandes casos de éxito de la época dorada del comercio electrónico alicantino, cuando el desarrollo de Facebook y otras redes sociales permitió que surgieran nombres como Hawkers, Planeta Huerto o La Tienda de Valentina, ya desaparecida. Desde la Vega Baja y con una filosofía de vender ropa para mujeres reales, el emprendedor Silverio Ros logró crear una comunidad de más de un millón de seguidores en sus canales sociales, que consiguieron que Pianno 39 llegara a facturar cerca de siete millones de euros.

Sin embargo, el aumento de la competencia y de los costes de promoción fue reduciendo paulatinamente sus ventas hasta que en los años 2023 y 2024 aparecieron los números rojos. Una situación que se ha degradado hasta el punto de que la compañía ha acabado por solicitar el concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, que tiene su sede en Elche.

Una solicitud que ya ha sido aprobada y que incluye la apertura directa de la fase de liquidación de la sociedad, que, además, deberá realizarse por la vía rápida, según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario.

De esta forma, se abre ahora un periodo de incertidumbre sobre la continuidad del negocio, que puede concluir con la venta de la unidad productiva de la compañía -lo que permitiría que la tienda online siguiera operando, pero con otros propietarios-, o bien la venta de sus activos para recuperar el máximo dinero posible con el que pagar a los acreedores. Una opción, esta última, que conllevaría la desaparición del negocio.

El almacén de la compañía en Cox, en imagen de archivo. / TONY SEVILLA

Ni el propio Silverio Ros, ni desde la firma han atendido las llamadas de este diario para conocer su intención ni explicar lo sucedido. Tampoco lo ha hecho el administrador concursal, el abogado valenciano Alberto Francisco Blasco, ni siquiera para aclarar hasta cuándo seguirá operativa la web que, de momento, sigue ofreciendo la ropa y el calzado habitual de la firma, que también continúa con sus promociones y sus directos a través de Facebook, que ayer mismo protagonizaba el propio Ros. En la web nada advierte a los posibles compradores de la situación de la compañía.

Pérdidas

En el último ejercicio con cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Pianno 39 Woman SL finalizó 2024 con una cifra de negocio de 3.846.165 euros y unas pérdidas de 126.900 euros. Lo más llamativo es que presentaba una deuda bastante reducida con las entidades financieras -menos de 120.000 euros- y su principal pasivo era con sus proveedores, a los que adeudaba unos 870.000 euros. Ese ejercicio tuvo una plantilla media de 23 trabajadores, diez menos que el año anterior.

Informático de profesión, Silverio Ros decidió echar una mano en el negocio familiar cuando cerró la planta de hormigón en la que trabajaba. Eran los inicios de Facebook y decidió aprovechar este nuevo canal para llegar a un mayor número de posibles clientas. De ahí dio el paso al comercio electrónico, con un enfoque diferente al de las grandes compañías.

Para empezar, por sus precios asequibles y un diseño más acorde a lo que realmente usan las mujeres en su día a día. Siempre abogó por redefinir el canon de belleza y supo conectar con una amplia base de mujeres. Sólo en Facebook cuenta con 1,2 millones de seguidores, a los que suman más de 200.000 en Instagram.