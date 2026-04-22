Estas son las tres zonas de Alicante que lideran los precios de la vivienda de lujo en la Comunidad Valenciana

El tirón de la demanda internacional ha consolidado a la Costa Blanca como uno de los principales mercados residenciales del país, con especial protagonismo de los compradores con mayor poder adquisitivo. Una evolución que ha llevado a que sean tres enclaves alicantinos los que lideran el precio medio de la vivienda de lujo en la Comunidad Valenciana.

Así se desprende del Informe del mercado inmobiliario 2025-26 que ha elaborado la firma sueca Engel&Volkers, especializada en inmuebles premium. Su responsable en Valencia, Alfonso Casillas, enmarca la actual situación que se vive en la provincia y en puntos como la ciudad del Túria en un "fenómeno más amplio de atracción residencial internacional en el Mediterráneo". Una circunstancia que no deja de suponer una presión añadida, que tira al alza del coste de la vivienda en la zona, que ya alcanza cotas impensables hace muy pocos años.

A la cabeza de la lista se sitúa la zona del Cabo de las Huertas, en Alicante. Un distrito que siempre ha destacado por un elevado nivel de renta, que se ha acentuado en los últimos años, hasta el punto de que el precio medio que se paga por una casa ya alcanza los 6.700 euros el metro cuadrado, aunque con operaciones que ya superan los 7.000 euros, según la inmobiliaria.

Por detrás se encuentra la playa de Poniente de Benidorm, donde se concentran las nuevas promociones que se están desarrollando en el municipio, que han disparado el coste del metro hasta los 5.100 euros.

Una casa en Moraira. / INFORMACIÓN

Y en tercera posición vuelve a aparecer la ciudad de Alicante, en este caso con la playa de San Juan, donde el coste medio de un apartamento ronda los 4.700 euros por metros, al menos en este segmento de lujo.

Estos tres distritos superan en precio medio, por ejemplo, a todos los de la ciudad de València, a pesar del mayor volumen de población que contiene la capital de la autonomía, lo que siempre encarece el acceso a la vivienda. Hay que bajar hasta la cuarta posición para encontrar el primer barrio del cap i casal, el del Eixample, donde se pagan 4.427 euros de media.

Eso sí, cabe reseñar que en algunas compraventas realizadas en Ciutat Vella el año pasado se llegaron a abonar hasta 11.027 euros por metros.

En la lista de ubicaciones más caras también se cuelan la playa de Levante de Benidorm, con 4.400 euros por metros; la Torre de la Horadada, con 4.064 euros; la sierra de Altea, con 3.954 euros (aunque en Altea Hills se vendieron el año pasado algunas propiedades por casi 6.500 euros el metro); o Calp, con 3.771 euros.

También en alquileres

Más allá de la compraventa, la presión de la demanda internacional también alcanza a los alquileres, de tal forma que, en el caso de la playa de San Juan, ya se pagan en torno a los 25 euros por metro. Es decir, que un piso de unos cien metros supera los 2.500 euros de renta mensual.

El informe también destaca que en poblaciones como Torrevieja y Orihuela el 77 % de los compradores actuales son extranjeros, mientras que en el caso de Benidorm representan también un 60 %. El récord se lo llevan Altea, Calpe, Moraira y Teulada, donde el 84 % de quienes adquieren una vivienda de lujo proceden de otros países.