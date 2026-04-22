Vuelta a la tortilla: el Puerto de Alicante aumenta un 5,7 % el tráfico de mercancías en el primer trimestre
El crecimiento en los productos hortofrutícolas le permite sobreponerse a un mal inicio de año y alcanzar las 724.000 toneladas
El Puerto de Alicante ha conseguido darle la vuelta a la tortilla a un año que había comenzado de forma negativa en lo que respecta al tráfico de mercancías. Y es que si en los dos primeros meses se había registrado un descenso del 7 %, finalmente, y gracias a la mayor actividad en marzo, el primer trimestre ha concluido con un incremento del 5,7 %, lo que supone haber alcanzado las 724.394 toneladas. Una buena noticia que hay que atribuir, sobre todo, al apartado de la mercancía general, donde se engloban, entre otros, los productos hortofrutícolas.
Los datos publicados por Puertos del Estado en los meses de enero y febrero no dejaban muy bien parado al Puerto de Alicante en lo que respecta al tráfico de mercancías. Y es que, siguiendo con la tendencia del año anterior, el menor movimiento de graneles sólidos, principalmente áridos y otros materiales de construcción, había propiciado que la actividad se resintiera con 395.023 toneladas frente a las 425.585 del mismo periodo del año anterior.
La situación, sin embargo, ha cambiado de manera radical en marzo, lo que ha servido para reconducir la situación y cerrar el primer trimestre en positivo, con 724.394 toneladas frente a las 685.367 de 2025.
Y la razón no hay que buscarla en una recuperación de los graneles sólidos, que han continuado un 18,6 % por debajo de hace un año, con 258.799 toneladas. El origen del incremento reside en el fuerte despegue de la mercancía general, concretamente del 23,5 %, lo que ha permitido alcanzar las 439.484 toneladas. Un apartado en el que aparecen, principalmente, productos hortofrutícolas, aunque también otras mercancías de todo tipo, desde electrodomésticos a suministros y componentes industriales, entre otros.
Los graneles líquidos también han experimentado una fuerte subida, nada menos que del 107,2 %, aunque su incidencia en el volumen general es mucho menor, teniendo en cuenta que se trata de 19.756 toneladas en estos tres meses.
El denominado tráfico ro-ro, es decir, el de las mercancías que se embarcan con los propios camiones que las trasportan, registra igualmente una línea ascendente, con un incremento del 9,3 % que deja el registro en 20.918 toneladas. Ello se explica con el número de camiones contabilizados, que han aumentado un 75,8 %, hasta llegar a 501.
Cruceros
En lo que respecta a los pasajeros de cruceros, un segmento por el que el Puerto de Alicante está realizando una sólida apuesta, el aumento ha sido espectacular en este primer trimestre, de nada menos que un 348,4 %, lo que ha permitido alcanzar los 33.583. Todo ello gracias a que en este periodo han llegado nueve cruceros, frente a los cuatro del año anterior.
También han aumentado, aunque menos, los pasajeros en régimen de transporte en líneas regulares, en este caso un 9,8 %, hasta situarse en 32.564.
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