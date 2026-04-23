Carlos Baño preside la Cámara de Alicante de forma irregular desde hace más de dos años

El empresario investigado por fraude en subvenciones y falsedad Carlos Baño está de manera irregular al frente de la Cámara de Comercio de Alicante desde el 23 de noviembre de 2023. El motivo es que en esa fecha cerró Plasticart Hispánica SL, la sociedad por la que entró a formar parte del pleno de la entidad en 2022. La extinción de la empresa está publicada en el Boletín Oficial de Registro Mercantil y esta condición provoca automáticamente la baja en la entidad, según recogen las diferentes leyes y normas por las que se rigen estas entidades.

Concretamente, la letra g del artículo 31 del Decreto 126/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo señala que la “pérdida de la condición de miembro del pleno y del comité ejecutivo” se dará por “por extinción de la persona jurídica de la que ostentará la representación en la elección o designación como miembro de los órganos de gobierno”.

Esta circunstancia, además, pone en cuestión a la legalidad de todas las decisiones adoptadas en el seno de la corporación, que podrían ser nulas de pleno derecho desde esa fecha hasta la actualidad, es decir, cerca de tres años. El secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, ha asegurado desconocer esta circunstancia, señalando que son las mercantiles las que deben comunicar los cambios que se produzcan para adoptar las medidas que correspondan. Además, también ha considerado que el pleno y el comité son órganos colegiados, por lo que estima que sí serían válidas las decisiones adoptadas, aunque Baño estuviera de forma irregular.

En cualquier caso, ante las consultas planteadas por este diario, Sevila ha señalado que procederá a analizar la situación y tomar las medidas oportunas, si corresponden.

Nuevas elecciones

De acuerdo con la normativa, cuando una empresa se extingue, su representante en el pleno deja de ser miembro del mismo y deben convocarse nuevas elecciones dentro del grupo sectorial al que pertenece para sustituirle. Además, el reglamento de la Cámara de Alicante obliga que su presidente solo pueda ser escogido entre los miembros de este organismo designados por elección, por lo que Baño debería haberse presentado de nuevo a esas elecciones o bien comunicar un cambio de representación de alguna de las otras sociedades con las que concurrió.

Sin embargo, la representación de Baño sigue relacionada con la empresa desaparecida, de acuerdo con la información que consta en la web de la Cámara. No consta tampoco cambio ni notificaciones en el portal de transparencia que está actualizado a fecha de 24 febrero de 2026.

Información oficial de la Cámara de Alicante. / INFORMACIÓN

Esta nueva anomalía en la trayectoria del empresario se suma a diversos hechos que han dejado minada la reputación de la entidad. Es más, hace un mes, fue detenido en el curso de la investigación judicial por el supuesto fraude en la gestión de los bonos comercio de la Diputación Provincia que realizó la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme), que también preside. La investigación sigue su curso y el empresario está investigado (antes imputado) por los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental, tal y como confirmó su abogado a la salida de Comisaría el pasado 13 de marzo.

La legislación

La condición de miembro del pleno de la Cámara de Comercio está regulada en el artículo 31 del Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo señala que la “pérdida de la condición de miembro del pleno y del comité ejecutivo” se dará por “por extinción de la persona jurídica de la que ostentará la representación en la elección o designación como miembro de los órganos de gobierno”.

Esta condición está recogida tanto en el Reglamento Interno de la Cámara de Alicante y se deriva de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras y de la Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana. Por este mismo motivo, Carlos Baño habría perdido su cargo como presidente. El artículo 31, punto 2, revela que “las personas titulares de la presidencia y miembros del comité ejecutivo cesarán por la pérdida de la condición de miembro del pleno”. La consecuencia jurídica y administrativa más grave se abre ahora para la Cámara alicantina en la medida que sin derechos ni capacidad de representación abocaría a la corporación a la nulidad de todos sus acuerdos y decisiones desde el pasado noviembre de 2023. Se trataría de cerca de tres años de trabajo que ahora pueden quedar en el aire.

Entramado empresarial

Plasticart Hispánica SL Se constituyó en junio de 2002 con Carlos Baño y la empresa francesa Plastic Art France como administradores solidarios. Su objeto social era la fabricación, comercialización y distribución de productos y menaje para el hogar. Es decir, el negocio al que siempre se ha dedicado el empresario, aunque más adelante lo cambió exclusivamente al comercio al por mayor de electrodomésticos.

La opacidad se repite Desde la Conselleria de Industria y Comercio que dirige Marián Cano se han limitado a indicar que no consta oficialmente ningún cambio ni comunicación de baja por extinción de empresa referente a la Cámara de Comercio de Alicante. Si bien la titular ha preferido no realizar declaraciones hasta tener todos la información sobre lo sucedido. La Generalitat, a través de la Conselliera de Industria es la administración tutelante de las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana y, por tanto, la garante de que se cumpla la legalidad. En este sentido, la información se conoce cuando está en marcha el nuevo proceso electoral de la institución, en el que, hasta la fecha, el único candidato que concurre a la presidencia es el propio Carlos Baño.

La asociación con la firma gala duró hasta 2014, cuando Baño se convirtió en administrador único de la compañía durante unos meses, y más tarde volvió compartir la gerencia de la firma con el consultor Luis Ignacio Eneriz, que cesó en el cargo seis años después.

Desde entonces, el actual presidente de la Cámara de Alicante se mantenía como máximo responsable de la firma, con la que concurrió a las anteriores elecciones de la entidad. Por la misma época en que se celebraron aquellas elecciones, en abril de 2022, Inversiones Carbamar SL -también propiedad de Baño- se convirtió en socio único de la compañía, y poco más de un año después, en mayo de 2023, la junta que general de ambas sociedades aprobaron la fusión por absorción de Plasticart por esta última. Una fusión "con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida", es decir, sin la venta o traspaso de sus activos, que pasaron a la anterior. Una decisión que supuso la extinción de la compañía que Carlos Baño representaba en el pleno de la Cámara de Alicante. Así el 23 de noviembre de 2023 el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publicaba el cese de Baño como administrador por "extinción".

Además de su propio asiento, otras tres sociedades de Carlos Baño tienen representación en el pleno de la Cámara. Se trata de las mercantiles Inversiones Carbamar SL, Tescoma Retail España SL y Tescoma España SL, cuyos titulares en el pleno son, respectivamente, la esposa de Baño y exconsellera Gema Amor; Carlos Baño Morató y Ángel Miguel Ortuño Carpena, de acuerdo con la documentación oficial de la propia institución.

Mirar hacia otro lado

Pero, ¿quién y cómo se puede pertenecer al pleno sin empresa? El decreto de la Generalitat es claro al respecto y lo apuntala al reglamento interno: en primera instancia la secretaria general de cada cámara y, por defecto, a la administración tutelante, es decir, la de Comercio e Industria.

De izquierda a derecha, Fidel García, Rafael Regalado, Rafael Hierro, César Quintanilla, Carlos Baño, Jesús Navarro, Eva Miñano y M. Jesús Rocamora. / INFORMACIÓN

Fuentes consultadas por este diario confirman que lo lógico es que sea la propia sociedad mercantil la que comunique el fin de su ejercicio y que, como dicen las normas, se celebren de nuevo elecciones en el grupo al que pertenecía Plasticart (el número 8 que representa a la actividad comercial).

En citado artículo 31 de decreto de 2017 determina que “la secretaría general de la cámara, en el plazo de los diez días siguientes a la declaración de la vacante, comunicará por escrito esta circunstancia a los electores o electoras que corresponda y dará publicidad a través de, al menos, uno de los periódicos de mayor circulación de la demarcación de la cámara y mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con el fin de presentación de candidaturas, de conformidad con lo establecido en el presente reglamento, dando cuenta de todo esto a la dirección general competente en materia de tutela de las cámaras. La elección se efectuará conforme al régimen general previsto en el título II, capítulo II de este reglamento”.

No consta ninguna publicación en este sentido y el portal de Transparencia de la propia Cámara de Alicante mantiene a Carlos Baño como miembro del Pleno en representación de la empresa ya desaparecida (Plasticart Hispánica SL). Además, tanto el secretario general de la institución, Andrés Sevila, como la Conselleria de Innovación, tampoco han recibido ninguna comunicación al respecto, según confirman ambos.