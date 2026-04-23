La creación de empresas se dispara en Alicante: aumento del 26 % con liderazgo de la construcción

El sector inmobiliario y de la construcción de viviendas, más allá de la ralentización de las ventas en las últimas semanas, está viviendo su particular época dorada en la provincia de Alicante, y eso ha tenido su reflejo en la estadística de creación de empresas, que se ha disparado hasta el 26 % en el primer trimestre gracias al empuje de estas actividades. Tanto es así que 471 de las 1.980 nuevas firmas constituidas en este periodo pertenecen a este sector, que se ve secundado por los que están vinculados al turismo, dado que otras 218 empresas están relacionadas con la restauración y los alojamientos.

Las 1.980 empresas creadas este último trimestre sitúan a Alicante como la segunda provincia de la Comunidad Valenciana por volumen de constituciones, por detrás de Valencia, con 2.344 sociedades, y claramente por delante de Castellón, con 474. En conjunto, Alicante concentra en torno al 41% de todas las nuevas empresas creadas en la comunidad durante el periodo.

En cuanto al capital social, la media de constitución en la Comunidad Valenciana se sitúa en 40.266 euros. Por provincias, Valencia presenta el mayor capital medio, con 47.169 euros, seguida de Castellón, con 41.422 euros, y Alicante, con 31.821 euros, por debajo de la media autonómica.

Obras de un edificio en construcción en la ciudad de Elche. / AXEL ALVAREZ

Así lo reflejan los datos de la plataforma Infonif, del grupo Economía3, que recopila y estructura información oficial sobre nuevas constituciones empresariales, y que permite analizar la evolución del tejido empresarial y facilitar la toma de decisiones a empresas, analistas e instituciones.

Por sectores, el mayor volumen de nuevas empresas se registra en el ámbito de la construcción y el inmobiliario. En concreto, destacan la construcción de edificios, con 120 sociedades, y la promoción inmobiliaria, con 119, junto con otras actividades estrechamente vinculadas al mercado inmobiliario, como la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, con 69 empresas; las actividades inmobiliarias, con 62; el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, con 54; y los agentes de la propiedad inmobiliaria, con 47. En conjunto, este bloque constituye con claridad el principal motor de creación empresarial en Alicante.

Dos personas consultando las ofertas de una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

Tras este sector, la actividad empresarial se concentra en la hostelería, el comercio y los servicios. En este sentido, se han constituido 108 empresas de restauración y 53 relacionadas con servicios de comidas y bebidas, además de 35 sociedades en hoteles y alojamientos similares y 22 establecimientos de bebidas. Todo ello confirma el peso del turismo y del consumo en la estructura empresarial de la provincia.

Asimismo, se observa un notable dinamismo en los servicios profesionales, empresariales y tecnológicos, con 43 empresas de consultoría de gestión empresarial, 35 sociedades holding, 26 de programación informática, 21 agencias de publicidad y 19 firmas vinculadas a contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. A ello se suma una presencia relevante de actividades comerciales, tanto mayoristas como minoristas, especialmente en alimentación, textil, equipamiento y distribución.

La evolución temporal muestra un comportamiento creciente a lo largo del trimestre. En enero se constituyeron 596 empresas, mientras que febrero registró un incremento hasta 627 sociedades. Por su parte, marzo alcanzó 757 nuevas empresas, situándose como el mes con mayor actividad y consolidando la aceleración observada durante el arranque del año.

La hostelería también ha tirado de la creación de empresas. / PILAR CORTES

En el análisis por días, la creación de empresas presenta picos muy concentrados en jornadas concretas. El máximo del trimestre se registró el 24 de marzo, con 67 sociedades constituidas. Le siguen el 28 de enero y el 24 de febrero, con 52 empresas cada uno, y el 13 de marzo, con 51. También destacan el 8 de enero, con 50 empresas; el 19 de enero, con 47; y el 16 de marzo, con 46. Además, varias jornadas alcanzaron las 43 constituciones, como el 23 de enero, el 19 de febrero, el 25 de febrero y el 18 de marzo, lo que refleja una elevada concentración de la actividad en días laborables, especialmente en la parte central y final de cada mes.

A la cabeza

En el conjunto de España, se han constituido un total de 38.135 sociedades durante el mismo periodo, lo que sitúa a Alicante entre las provincias con mayor creación de empresas del país.

Por provincias, el ranking nacional está encabezado por Madrid, con 8.022 nuevas empresas, seguida de Barcelona, con 5.947. A continuación, destacan Valencia, con 2.349 sociedades; Málaga, con 2.271; Alicante, con 1.980; y Sevilla, con 1.577. También sobresalen Illes Balears, con 1.340, y Santa Cruz de Tenerife, con 1.285, dentro de un mapa empresarial fuertemente concentrado en los grandes polos económicos, turísticos y metropolitanos.

Desde el punto de vista sectorial, los datos a nivel provincial reflejan una tendencia similar a la observada en otros grandes territorios del país, con un claro liderazgo del bloque inmobiliario y de la construcción, seguido por actividades vinculadas al consumo, la hostelería, el turismo y el comercio. También ganan peso los servicios empresariales y tecnológicos, reflejando una diversificación progresiva del tejido productivo.