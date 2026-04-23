Las empresas familiares de Alicante reivindican la planificación para garantizar la continuidad tras el relevo

Las empresas familiares alicantinas han puesto el foco en la planificación como elemento clave para garantizar la continuidad tras el relevo generacional. La jornada ‘La vida después de la sucesión en la empresa familiar’, organizada por la consultora Improven en colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA). Bodegas Casa Sicilia ha acogido este encuentro que ha abordado cómo afrontar la etapa posterior al relevo con visión, equilibrio y continuidad.

Durante la apertura, la presidenta de AEFA, Maite Antón, ha señalado que “con esta jornada queremos dar un paso más y reflexionar sobre un proceso que, en muchas compañías, sigue viviéndose con dificultad”, subrayando que abordar esta etapa es “clave para la continuidad empresarial y familiar”.

Maite Antón interviniendo en la jornada. / INFORMACION

“Nuestros padres o abuelos fundaron sus empresas con mucho esfuerzo e ilusión y cuando llega el momento de dar un paso atrás, a pesar de que tenemos protocolos, no resulta sencillo cambiar de lugar, ocupar un nuevo puesto en esta empresa que ha sido tu vida. Hoy veremos ejemplos, pero si algo tengo claro es que la clave está en los valores de las empresas familiares, en escucharnos, en la paciencia, en la planificación, el arraigo, el amor hacia nuestras empresas, nuestras familias y nuestra tierra”, ha destacado Maite Antón.

En la apertura de esta sesión, Guillermo Prats, socio de Improven, ha presentado la visión de la entidad sobre la sucesión en la empresa familiar y profundizado en algunos de los principales errores que pueden comprometer este proceso. Prats ha puesto ejemplos que se encuentran recogidos en el libro ‘Autosabotajes en la sucesión de la empresa familiar’ de Fernando Giner, consejero asesor de Improven, donde se identifican situaciones frecuentes como retrasar la sucesión, confundirla con un hecho puntual en lugar de entenderla como un proceso, evitar los conflictos, no ceder el control o dar por supuestas conversaciones que nunca se han abordado de verdad.

Posteriormente, Fernando Giner, experto en sucesión de empresa familiar, y José Bernardo Noblejas, fundador de Ortoporno, han abordado esta problemática en un diálogo en el que se han analizado casos reales y soluciones prácticas para afrontar el relevo generacional.

La jornada se ha celebrado en las bodehas Casa Sicilia. / INFORMACION

Durante la jornada se ha insistido en que la planificación es el elemento clave para garantizar la continuidad de la empresa familiar. La sucesión no debe entenderse como un momento puntual, sino como un proceso que comienza mucho antes del relevo efectivo. Retrasar su preparación puede generar tensiones, falta de claridad en la toma de decisiones y debilitar la estructura organizativa, mientras que abordarla a tiempo permite ordenar la continuidad, reforzar la gobernanza y garantizar una transición más sólida.

Asimismo, se ha destacado que la sucesión supone también una oportunidad para redefinir el liderazgo y seguir aportando valor desde nuevas posiciones, más allá de la gestión operativa.

Noblejas ha compartido su experiencia al frente del proceso de sucesión en Ortoprono y su etapa posterior, permitiendo trasladar a un caso real cuestiones como la preparación, la toma de decisiones, el papel de la familia o la redefinición del rol del fundador.

Sobre AEFA

AEFA es la asociación que representa y defiende los intereses de las empresas familiares de la provincia de Alicante. Fundada en 1995, la asociación tiene como misión promover la continuidad de las empresas familiares y reforzar su presencia en el tejido económico provincial. AEFA cuenta con 200 grupos empresariales familiares asociados y es un referente en la defensa y promoción de los valores de la empresa familiar.

Sobre Improven

Improven es una consultora estratégica, con más de 25 años de experiencia, especializada en acompañar a empresas familiares en sus procesos de crecimiento, profesionalización y mejora de resultados. Con una visión integral del negocio, Improven combina estrategia, operaciones y gestión de personas para ayudar a los equipos directivos a tomar mejores decisiones y a transformar sus organizaciones de forma sostenible. Su enfoque se basa en un profundo conocimiento de la realidad empresarial y en el trabajo cercano con la dirección, orientado siempre a la generación de impacto real en el negocio.