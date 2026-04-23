Puertas abiertas, música y deporte: así celebrará la EUIPO el Día de Europa en Alicante (y estás invitado)
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea celebra una fiesta abierta a todos que incluirá deporte, música y actividades informativas
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) celebrará el Día de Europa en Alicante con una programación especial durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Por segunda vez en su historia (la primera fue por 25 aniversario) la EUIPO abre sus puertas para invitar a todo el que quiere conocer de cerca el funcionamiento de la agencia europea y participar en sus actos.
Talleres interactivos, exposiciones y propuestas dinámicas se desarrollarán tanto en la sede de la oficina como en distintos puntos de la ciudad. Desde la EUIPO señalan que el objetivo es " aprender, participar y celebrar Europa en un ambiente festivo".
Actividades en la sede con transporte gratuito
El 9 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas, en la sede de la oficina en Alicante la sede de la EUIPO abrirá sus puertas a todo el que quiera asistir a la fiesta: esta incluirá exposiciones relacionadas con la propiedad intelectual, entre ellas muestras de productos auténticos y falsificados, además de actividades infantiles, stands informativos sobre oportunidades profesionales en Europa, cómo proteger ideas o la relación entre propiedad intelectual e inteligencia artificial, además de música.
Además, con el fin de facilitar el acceso, se ofrecerá un servicio gratuito de autobús cada 15 minutos desde la Plaza de los Luceros a partir de las 10:00, con regreso hasta las 15:00.
Concierto del Día de Europa
Ese mismo 9 de mayo, a las 19:30 horas, el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogerá el Concierto del Día de Europa. Esta cita ha sido organizada en colaboración con la Fundación ADDA Simfónica y el auditorio alicantino, y será interpretada por la ADDA Simfónica con la participación del coro Amici Musicae de Zaragoza como invitado. La información adicional y el registro estarán disponibles a partir del 28 de abril.
Torneo de vóley
La programación continuará el 10 de mayo con un torneo de vóley playa en la Playa de San Juan, previsto entre las 09:00 y las 14:00 horas. La actividad se presenta como una propuesta para celebrar el Día de Europa en compañía de familia y amigos. La información y el registro (que es necesario para participar en el torneo) están disponibles en la web oficial del torneo, euipobeachvolley.es.
"Sin importar tu nivel, tu edad o de qué país vengas, aquí hay un sitio para ti. Tanto si buscas competir como simplemente disfrutar del mar y el ambiente, el torneo tiene una modalidad pensada para ti", señalan desde EUIPO Beach Voley.
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