Ineca arranca su nuevo comité con la entrada en la Fundación Conexus

El nuevo presidente de Ineca, Alfredo Millá, anunció en su toma de posesión al frente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia que uno de sus objetivos en esta etapa era proyectar el trabajo de la entidad. Por este motivo, la primera reunión del nuevo Comité de Dirección se ha hecho cargada de simbolismo. Por un lado, se ha hecho coincidir con la entrada oficial de Ineca en la Fundación Conexus, uno de los foros que el empresariado de la Comunidad Valenciana tiene desde hace años para hacerse escuchar en Madrid, y por otro, ha formalizado el equipo del que cabe destacar un equilibrio entre renovación y continuidad.

Para Millá, pertenecer a Conexus permitirá dar visibilidad a los estudios del Instituto más allá de la provincia de Alicante, fortalecer las relaciones con otras instituciones y posicionar a Ineca como referente de estudios económicos de la provincia de Alicante. La Fundación Conexus es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro que trabaja para reforzar los vínculos entre la Comunitat Valenciana y Madrid, impulsando iniciativas de carácter económico, social y cultural. Actualmente, su presidente es Manuel Broseta y recientemente se incorporó al equipo de dirección la alicantina Ana Berenguer. La actual subdirectora general ha ejercido esta legislatura como directora general de Planificación y Evaluación en el Ministerio de Vivienda.

En este sentido, el máximo responsable del Instituto ha explicado que uno de sus objetivos es reforzar la línea estratégica del Instituto orientada a dar mayor visibilidad de los estudios en los centros donde se toman las decisiones. “La incorporación como patronos de la Fundación Conexus nos permitirá tener mayor presencia en Madrid y Valencia así como ayudará a fortalecer los lazos con una Institución que trabaja intensamente en mejorar las interrelaciones entre Madrid y la Comunidad Valenciana”, ha señalado Millá.

Foto de la toma de posesión de Milla con la Junta Directiva el pasado marzo. / ALEX DOMINGUEZ

Nuevo equipo

Por otro lado, el Comité queda finalmente compuesto por Luis Perea (Hosbec) como vicepresidente primero y económico; Mª José Rocamora (Grupo Rocamora) como vicepresidenta segunda; Inés Abad (Garrigues) como secretaria general y Juan Lozano (Becsa) como coordinador del Comité de estudios. Además, el Comité de Dirección lo conforman como vocales Dolores Mejía (Mercalicante), Antonio Fernández (Promociones Maisa), Nunci Serrano (Serrauto) y Javier Gisbert (Gestaser). Las personas designadas asumen sus nuevas responsabilidades convencidos de que su experiencia, capacidad y vocación de servicio contribuirán al cumplimiento de los objetivos comunes y al fortalecimiento de la institución.

Asimismo, la Junta Directiva aprobó la incorporación como nuevos socios del Instituto de Estudios Económicos a Nunci Serrano en representación de Serrauto; Javier Gisbert de Gestaser; Vicente Soler en representación de Zero Plus Innovación Urbana; José Luis Campos de Crystalzoo y Gerardo Sánchez representando a GeA Arquitectos. Al respecto, Millá ha mostrado su satisfacción por las nuevas empresas que se suman al proyecto de Ineca que alcanza ya las 61 empresas que representan a más de 500 sociedades empresariales que acogen a cerca de 50.000 trabajadores con un volumen de negocio superior a los 5.000 millones de euros.