Alianzas
Ineca arranca su nuevo comité con la entrada en la Fundación Conexus
Se incorporan la empresaria del grupo ilicitano de automoción Nunci Serrano y la consultora de Garrigues, Inés Abad, como secretaria general, mientras que Luis Perea, de Hosbec, asume la vicepresidencia primera y Maria José Rocamora, la segunda
El nuevo presidente de Ineca, Alfredo Millá, anunció en su toma de posesión al frente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia que uno de sus objetivos en esta etapa era proyectar el trabajo de la entidad. Por este motivo, la primera reunión del nuevo Comité de Dirección se ha hecho cargada de simbolismo. Por un lado, se ha hecho coincidir con la entrada oficial de Ineca en la Fundación Conexus, uno de los foros que el empresariado de la Comunidad Valenciana tiene desde hace años para hacerse escuchar en Madrid, y por otro, ha formalizado el equipo del que cabe destacar un equilibrio entre renovación y continuidad.
Para Millá, pertenecer a Conexus permitirá dar visibilidad a los estudios del Instituto más allá de la provincia de Alicante, fortalecer las relaciones con otras instituciones y posicionar a Ineca como referente de estudios económicos de la provincia de Alicante. La Fundación Conexus es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro que trabaja para reforzar los vínculos entre la Comunitat Valenciana y Madrid, impulsando iniciativas de carácter económico, social y cultural. Actualmente, su presidente es Manuel Broseta y recientemente se incorporó al equipo de dirección la alicantina Ana Berenguer. La actual subdirectora general ha ejercido esta legislatura como directora general de Planificación y Evaluación en el Ministerio de Vivienda.
En este sentido, el máximo responsable del Instituto ha explicado que uno de sus objetivos es reforzar la línea estratégica del Instituto orientada a dar mayor visibilidad de los estudios en los centros donde se toman las decisiones. “La incorporación como patronos de la Fundación Conexus nos permitirá tener mayor presencia en Madrid y Valencia así como ayudará a fortalecer los lazos con una Institución que trabaja intensamente en mejorar las interrelaciones entre Madrid y la Comunidad Valenciana”, ha señalado Millá.
Nuevo equipo
Por otro lado, el Comité queda finalmente compuesto por Luis Perea (Hosbec) como vicepresidente primero y económico; Mª José Rocamora (Grupo Rocamora) como vicepresidenta segunda; Inés Abad (Garrigues) como secretaria general y Juan Lozano (Becsa) como coordinador del Comité de estudios. Además, el Comité de Dirección lo conforman como vocales Dolores Mejía (Mercalicante), Antonio Fernández (Promociones Maisa), Nunci Serrano (Serrauto) y Javier Gisbert (Gestaser). Las personas designadas asumen sus nuevas responsabilidades convencidos de que su experiencia, capacidad y vocación de servicio contribuirán al cumplimiento de los objetivos comunes y al fortalecimiento de la institución.
Asimismo, la Junta Directiva aprobó la incorporación como nuevos socios del Instituto de Estudios Económicos a Nunci Serrano en representación de Serrauto; Javier Gisbert de Gestaser; Vicente Soler en representación de Zero Plus Innovación Urbana; José Luis Campos de Crystalzoo y Gerardo Sánchez representando a GeA Arquitectos. Al respecto, Millá ha mostrado su satisfacción por las nuevas empresas que se suman al proyecto de Ineca que alcanza ya las 61 empresas que representan a más de 500 sociedades empresariales que acogen a cerca de 50.000 trabajadores con un volumen de negocio superior a los 5.000 millones de euros.
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
- De las colas por la regularización de migrantes en Elche al atropellado arranque de un nuevo trámite telemático para reducir el colapso
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
- Conmoción en Aspe por la muerte de un hombre de 46 años en la caída del andamio de Benidorm: 'Su pérdida deja un enorme dolor
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Las playas de Elche refuerzan el escudo de las dunas en 2,8 kilómetros y los vecinos urgen más civismo