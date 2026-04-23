El AVE volverá a conectar Málaga con Madrid el 30 de abril tras dos meses de obra

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Ahora se están dando los últimos retoques a una obra de gran magnitud, que ha obligado a remodelar la orografía del entorno donde se produjo el derrumbe de un talud a principios de febrero que cubrió el tramo de AVE a su paso por Álora. Atrás quedan dos intensos meses de trabajo, como indicaba este martes en X el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y casi 100 días después desde que se interrumpieron las comunicaciones directas hacia Andalucía, a raíz del accidente en Adamuz que le costó la vida a casi medio centenar de personas, los trenes volverán a retomar su actividad en la estación María Zambrano.

Magnitud de los trabajos de recuperación del AVE

Respecto a la importancia de los trabajos desarrollados en el corazón del Valle del Guadalhorce Puente expresaba lo siguiente: "Es difícil entender la magnitud de la obra que ha habido que afrontar en Álora para recuperar la línea Sevilla-Málaga de alta velocidad. Por eso es indignante escuchar a otros responsables institucionales actuar con tanta irresponsabilidad y tanto cinismo". Al texto le acompañaba este martes un vídeo ilustrativo de Adif, con el despliegue humano y material que aún se mantiene en el término municipal aloreño.

En este tiempo se han establecido tres turnos de trabajo diarios de ocho horas, con 75 personas trabajando de forma constante en la zona, con idea de acortar los plazos de ejecución. Porque los trabajos no sólo se han centrado en reparar ese tramo de vía, sino en cambiar la orografía del entorno, moviendo 200.000 toneladas de tierra, para prevenir así nuevos derrumbes.

Avance de la obra

A las puertas de esta pasada Semana Santa, poco a poco empezaraba a liberarse la línea en Álora, que quedó cortada el pasado 4 de febrero como consecuencia de las intensas lluvias. El avance de las obras permitió habilitar provisionalmente el paso de trenes por ese tramo, pero de forma controlada y puntual, . Así se usó en primer término, a finales de marzo, "para liberar los convoyes" que se habían quedado atrapados en la provincia de Málaga tras el corte de la línea, según señalaban fuentes de Renfe.

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Adif ya por entonces remarcó la complejidad del proyecto, que impediría tener un servicio de trenes directo desde Sevilla o Madrid con la Costa del Sol durante toda la Semana Santa. No obstante, los usuarios han podido en los dos últimos meses viajar en autobús hasta la estación antequerana de Bobadilla, y desde allí retomar el tránsito en alta velocidad con el resto del país.