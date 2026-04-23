DISTRIBUCIÓN
Mercadona inicia en Portugal la devolución de dinero por el retorno de envases y latas
El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) podría implantarse en España a partir de noviembre de 2026 y afecta a todo el sector de la distribución comercial
Mercadona ha iniciado, en Portugal, la devolución de dinero por el retorno de envases y latas en sus establecimientos. La decisión de la cadena de supermercados presidida por Juan Roig se produce tras la entrada en vigor en el país vecino una medida medioambiental de Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Esta experiencia se ha puesto en marcha en la tienda lusa ubicada en Caldas da Rainha y se extenderá al resto de establecimientos de Mercadona, donde ya cuenta con una red comercial de 70 tiendas, que alcanzaron una facturación de 2.092 millones de euros en 2025, con un beneficio neto de 26 millones.
Tras hacer la compra de productos, entre las que se pueden incluir botellas de plástico, latas y otros productos desechables, estos se podrán devolver depositándolo en una máquina. A cambio, esta devuelve dinero a una cuenta. El mencionado sistema SDDR se implementará en España obligatoriamente a partir de noviembre de 2026, obligando a pagar una fianza (mínimo 10 céntimos) por envases de plástico, latas y bricks, recuperable al devolverlos en comercios. Con ello, se busca superar el 90% de reciclaje de botellas para 2029. Sea como fuere, esa fecha es posible que se retrase, según fuentes del sector comercial.
Retorno de envases
El sistema de retorno de envases incluye botellas de plástico desechables (hasta 3 litros), latas y briks de agua, zumos, refrescos, bebidas energéticas, isotónicas y alcohólicas. Esta medida afectará a todo el sector de la distribución comercial. Este sistema para preservar el medio ambiente se suma a la gestión de residuos actual para aumentar la eficiencia del reciclaje de envases de un solo uso.
Para el año 2026, la gran mayoría de los países europeos habrán implementado el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno para envases de bebidas, consolidándose como una herramienta estándar en la gestión de residuos en el continente. A finales de 2025 ya lo han incorporado Alemania, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Polonia y Suecia.
Retrasos
La Ley de residuos de 2022 marcaba como objetivo separar un 70% de las botellas de plástico para 2023. El Real Decreto de envases de 2022 establecía que, de no cumplirse esta meta, debería implantarse un SDDR complementario al actual sistema de separación de basuras por contenedor.
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