Mercadona prevé comprar 830 toneladas de nísperos cultivados en Alicante este año

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, prevé comprar 830 toneladas de nísperos cultivados en Alicante este 2026. La empresa, en su apuesta por ofrecer productos de proximidad, trabaja con el proveedor Anecoop, quien colabora con la Cooperativa Agrícola Callosa d’en Sarrià. La campaña de nísperos va de mediados de abril a principios de junio. Durante este periodo, los clientes de cualquier punto de España y Portugal van a poder adquirir nísperos procedentes de campos alicantinos.

Mercadona, explican desde la propia compañía, ofrece nísperos de origen nacional para permitir a sus clientes disfrutar de esta fruta de proximidad. Con su sabor dulce, pero con un toque ácido y su textura jugosa, el níspero es fácil de disfrutar tal cual o como ingrediente en recetas sencillas.

Las mismas fuentes subrayan que Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

Nísperos en el lineal de una tienda de Mercadona. / INFORMACION

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo, añade la compañía, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo, los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

Proveedores

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que el año anterior.