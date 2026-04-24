Competencia abre otra batería de expedientes sancionadores por el gran apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lanza otra oleada de expedientes sancionadores tras un año de indagaciones vinculadas al gran apagón. Tras anunciar la apertura de una veintena de investigaciones la semana pasada, el organismo ha aprobado la incoación de otra quincena de expedientes por presuntas infracciones graves cometidas durante largos periodos de tiempo, no necesariamente el mismo 28 de abril del año pasado en que se produjo el histórico cero eléctrico.

Los nuevos expedientes se dirigen contra Endesa (a un total de once instalaciones propiedad de la compañía y también a la entidad propietaria de las centrales nucleares de Ascó y Vancellós, en que es socio principal y en la que participa de forma minoritaria Iberdrola), a Totalenergies, Engie y a la estadounidense ContourGlobal. Las incoaciones notificadas este viernes incluyen también la investigación de "prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025" precisa el supervisor, pero que "constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales" detectados en el marco de la investigación del incidente.

Competencia ya aprobó la semana pasada la apertura de 20 expedientes por diversos indicios de incumplimientos que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. Las compañías puestas bajo lupa en esa tanda de procedimientos fueron Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol.

De manera inicial, el único expediente por una posible infracción “muy grave” es el de Red Eléctrica -gestor del sistema eléctrico y de la red de tranpsorte-, mientras que la de investigaciones a las energéticas son por faltas graves que no habrían supuesto un riesgo para el suministro y que corresponderían a comportamientos de los dos años anteriores al apagón y no sólo en el día del colapso.

Pese a la apertura ya de un total de 35 expedientes sancionadores por el apagón por posibles incumplimientos de la normativa que estaba vigente el día del apagón, desde la CNMC se insiste en que no se puede determinar una sola causa que originara el incidente. De hecho, se apunta que los hechos que serán objeto de investigación en estos expedientes "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", porque el organismo entiende que no hay una sola causa que desencadera el colapso del 28 de abril. "El incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", destacó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, esta misma semana en el Congreso de los Diputados.