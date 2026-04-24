La Cámara de Alicante traslada al consejo autonómico y la Generalitat las irregularidades de Baño

La Cámara de Comercio de Alicante ya ha comunicado al Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo la situación irregular en la que se encuentra su presidente, el empresario investigado por un supuesto delito de fraude en subvenciones y falsedad Carlos Baño, en la entidad. Una situación en la que ya están trabajando los servicios jurídicos de la institución para determinar qué medidas deberían adoptarse, si se ratifica el incumplimiento del reglamento que regula las cámaras.

Como ayer desveló este diario, Baño lleva al menos desde noviembre de 2023 ocupando su asiento en el pleno de la Cámara de Alicante y la presidencia de la entidad de manera irregular. El motivo es que el empresario extinguió en esa fecha la empresa a la que representaba en la institución, Plasticart Hispánica, tras fusionarla con otra de sus mercantiles.

De acuerdo con el reglamento, Baño tendría que haber comunicado esta circunstancia, lo que habría implicado su baja del pleno, y se tendrían que haber convocado nuevas elecciones en el sector al que pertenecía esta empresa. Además, se da la circunstancia que la empresa que absorbió a Plasticart -Inversiones Carbamar- ya tiene otro representante en la institución y no puede haber dos con el mismo NIF. El empresario podría haber regresado al pleno como delegado de otra de las mercantiles de su propiedad que también tienen representación, pero debería haberlo comunicado, algo que tampoco hizo.

Información pública sobre las causas de baja en la Cámara. / INFORMACIÓN

Tras desvelar ayer INFORMACIÓN está circunstancia, el secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, aseguró no haber recibido ninguna comunicación de la extinción de Plasticart Hispánica. Tras analizar la situación, decidió dar traslado de la posible irregularidad tanto al Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, que preside José Vicente Morata, como a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, que es la administración tutelante de la institución.

La cuestión se traslada un día después de que INFORMACIÓN hiciera público el hecho de que Plasticart Hispánica se extinguió en noviembre de 2023 y que, de acuerdo con el artículo 31 letra g del decreto 126/ 2017 por la que se rige la entidad, habría perdido su condición del miembro del Pleno de derecho al perder su condición de persona jurídica. Este punto no solo está en la mencionada norma, sino en todas las de ámbito nacional y local por la que se ordenan estas corporaciones empresariales.

En concreto, se trata de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; el Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, que lo desarrolla; la Ley 3/2015, de 2 de abril de la Generalitat, en esta materia y el citado decreto que lo aterriza en el plano local. Todos dejan claro que la representación se ajusta en la medida que los son las sociedades, es decir, que no son títulos a nivel personal.

Sin embargo, la respuesta del empresario fue la de considerar esta circunstancia como un "puro tecnicismo", porque cuenta con otras empresas con representación en la Cámara. No obstante, no negó en ningún momento el cierre de la mercantil ni, lo más importante, comunicara esta circunstancia al secretario general de la misma, que es lo que debería haber hecho.