Se baraja Galicia
MG elige a España para su nueva fábrica de coches eléctricos y rompe con la apuesta por Hungría
La decisión del fabricante chino busca sortear los aranceles del 45% de Bruselas y afianza el papel de España en el sector
SAIC, matriz de la marca de vehículos china, MG, ha elegido España para su próxima fábrica de vehículos eléctricos, según han informado a Bloomberg fuentes conocedoras del asunto. El fabricante chino rompe con la tendencia de optar por un centro automovilístico europeo ubicado en Hungría, considerado un eje logístico para el motor europeo. Budapest era la segunda opción, dado que en las últimas décadas se ha posicionado como centro de inversión en vehículos eléctricos y baterías, y ha atraído importantes inversiones de fabricantes de automóviles chinos.
Esta decisión consolida el creciente papel de España en el mercado de los vehículos eléctricos en los últimos años, tras la apuesta de Stellantis por trasladar un centro de producción a Zaragoza.
Esta medida estratégica ayudaría al fabricante chino a sortear los aranceles impuestos a China por la Unión Europea. Bruselas ha impuesto aranceles elevados a los vehículos eléctricos chinos ante su creciente popularidad, y SAIC se enfrenta a unos de los tipos más altos, con un gravamen del 45%. Esto significa que muchas empresas chinas están tratando de desviar sus rutas a través de Europa para evitar esas elevadas sanciones y proteger sus márgenes.
Los detalles fundamentales del acuerdo, como la ubicación exacta, la capacidad de producción y el volumen de inversión, aún no se han concretado. Si bien MG sería el primer gran fabricante chino en establecerse en España, otros fabricantes han mostrado interés, entre ellas, BYD o Chery.
Chery pretende establecer su producción en Barcelona, con el objetivo de aumentar la producción en 150.000 vehículos al año, según reveló el fabricante de automóviles el pasado mes de febrero. MG es una de las marcas de automóviles de más rápido crecimiento en España, y sus últimos modelos encabezan sistemáticamente las cifras de ventas publicadas por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Federación de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO).
Suscríbete para seguir leyendo
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Vuelven las alertas meteorológicas a Alicante: la Aemet activa aviso amarillo
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- Primer paso real en la variante de Torrellano para desmantelar las vías y conectar el aeropuerto de Alicante
- La primera superficie comercial de Arenales abrirá a finales de verano con supermercado y hostelería
- Una citación entregada por la Policía Local 'agrava el estado de salud' de una implicada en el caso de Les Naus de Alicante
- La venta de viviendas profundiza su caída en Alicante